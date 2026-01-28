Per Bertland återinträder som ordförande för Beijer Ref. Kyl- och värmebolagets aktie har inte hängt med börsen på senare tid, men Per Bertland har en teori om varför.

– Jag är föreslagen som ordförande och det tackar jag ja till om stämman väljer mig den 23 april, säger Per Bertland.

Per Bertland

Att han väljs på stämman får betraktas som en lågoddsare. Per Bertland har ägnat sitt liv åt Beijer Ref och dessutom tagit ett ägaransvar som i dag ger honom drygt 10 procent av rösterna i bolaget.

– Jag har köldmedier i ådrorna och har ägnat mitt liv åt det här bolaget, säger han.

Att Beijer Ref mellan åren 2015 och 2021 gjorde en makalös kursresa på börsen, fram till nästan precis den dag då han slutade som vd, gör inte Per Bertlands renommé sämre. Och inte heller hans plånbok.

Sedan dess har han varit ledamot i styrelsen under en medioker och rent av dålig kursutveckling. Ordförande har varit Kate Swann, representant för riskkapitalbolaget EQT som 2021 köpte 30 procent av bolaget.

EQT säljer

Det är Kate Swann som nu meddelat att hon inte ställer upp till omval. Orsaken får förmodas hänga ihop med att EQT sålt stora poster och i dag endast har cirka 8 procent av aktierna kvar.

Ännu en gissning är att EQT kommer att sälja även de sista aktierna.

Att Beijer Ref inte hängt med börsutvecklingen på senare tid har flera faktorer, tror Per Bertland.

– Vi har bakats ihop med värmepumpsbolag som Nibe, trots att värmepumpar bara är ett par procent av vår verksamhet. Luften gick ur värmepumpsmarknaden sedan man först trodde att kriget i Ukraina skulle höja gaspriset och att värmepumpar skulle ersätta gas i stor skala. När gaspriset visade sig inte stiga stod leverantörer av värmepumpar med stora lager medan marknadens tillväxt uteblev, säger Per Bertland.

Men det finns en teori till:

– Att EQT har sålt stora poster har lagt sordin på kursen. Vem vill köpa en aktie där man vet att det finns ett säljtryck? Och det trycket finns ju fortfarande. När EQT väl har sålt av hela sitt innehav tror jag att Beijer Refs aktie får en nystart.

En miss Beijer Ref dock gjort är att inte gå in på den glödheta marknaden för kylning av datacenter, en marknad som branschkollegan Munters tagit del av och därmed åtnjuter stora order och aktiemarknadens gillande. Per Bertland utvecklar dock inte huruvida datacenter finns i hans kikare.

Per Bertland är även styrelseordförande i Dendera Holding, Inwido och Inarea Group samt styrelseledamot i IV Produkt och Lindab.

Inarea köper och konsoliderar golvläggningsföretag och står på tur för en börsnotering när marknaden anses tillåtande.