Uppåt för AAK

515 000 ton fett och olja. Det levererade AAK under det första kvartalet. Bolaget med huvudkontor i Hyllie kommer med en kvartalsrapport som gillas av aktiemarknaden.

AAK:s vd Johan Westman har uppmärksammats på senare tid för sin väl tilltagna bonus på 19 Mkr för uppnådda mål 2025, samtidigt som aktien backat under året. I den kvartalsrapport han levererade på tisdagen fick han i viss mån upprättelse.

Aktien lyfte med över 8 procent på en rapport som resultatmässigt var i nivå med förväntningarna, men där volymen sålda fetter och oljor var högre än väntat.

Johan Westman

”Även om det första kvartalet 2026 visade tecken på en volymåterhämtning, är marknadsförhållandena fortsatt något avvaktande. På längre sikt är vi fortsatt försiktigt optimistiska kring vår långsiktiga potential och fast beslutna att leverera på vår 2030-aspiration”, skriver Johan Westman i rapporten.

2030-aspirationen är att växa volymerna snabbare än marknaden och nå ett rörelseresultat per kilo på mer än 3 kronor till 2030. Det uppges vara basen för det finansiella målet att över tid leverera en genomsnittlig årlig tillväxt i rörelseresultatet om 10 procent.

Enzymatica

Det går trögt för Enzymatica som tillverkar förkylningssprayen Coldzyme. Omsättningen minskade från 12,3 Mkr till 11,4 Mkr. Rörelseresultatet blev en förlust på 13,6 Mkr.

Enzymaticas aktie fick ett rejält lyft i februari/mars 2025 sedan dåvarande vd Claus Engstrand sagt att vetenskapliga studier påvisat att Coldzyme faktiskt har effekt mot förkylning och att det skulle vara en nyckel till en rejält ökad försäljning.

Så blev inte fallet och Claus Engstrand hoppade av i juni. Nu hoppas bolagets nya vd Sana Alajmovic att ett avtal med det tyska läkemedels- och hälsokostbolaget Stada ska öka försäljningen. Stada ska enligt ett avtal som ingicks i första kvartalet i år sälja Coldzyme under eget varumärke.

Genovis

Genovis, som tillverkar enzymer för läkemedelsindustrin, ökade omsättningen med 4 procent till 33,5 Mkr i första kvartalet. Med den starkare kronkursen borträknad var ökningen 17 procent.

Rörelseresultatet, ebit, minskade dock lite grann till 5,8 Mkr till följd av ökade av- och nedskrivningar.

Fredrik Olsson

”Vi såg en stark utveckling hos de större läkemedelsbolagen under kvartalet, med en organisk tillväxt om mer än 30 procent under den inledande perioden. Biotech- och akademimarknaderna är fortsatt lägre jämfört med första kvartalet föregående år, men vi noterar att den sekventiella återhämtningen i Biotech-segmentet som vi observerade under fjärde kvartalet 2025 har fortsatt in i 2026 — vilket jag ser som ett positivt tecken inför resten av året”, skriver vd Fredrik Olsson i rapporten.