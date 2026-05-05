IT-profiler med AI för chefer

Addpro-grundaren Nicklas Persson går in som delägare och vd i Funky Chicken AI Solutions lagom till bolagets första lansering: En AI-plattform för nordiska ledningsteam.

Bolagets plattform Sapio ska effektivisera AI-arbetet inom ledningsgrupper i större bolag genom att anpassa de stora språkmodellerna efter kundernas verksamhet.

Nicklas Persson

– Man kan säga att vi har matat systemet med all management-kunskap som finns och förberett 250 färdiga promptar av massiv storlek. Sedan lägger vi in kundens interna data och har en agent som alla medarbetare kan ställa frågor till, säger Nicklas Persson.

Köper 30 procent

Han köper 30 procent av aktierna i Funky Chicken och ansluter sig till bolagets grundarduo: Wesafe-grundaren Martin Liljenberg och Thomas Montgomery, medgrundare och tidigare vd på IT-konsultbolaget Spectrum Digital Solutions.

De såg ett problem i hur ledningsgrupper använder AI idag, att det är för spretigt och därmed ineffektivt.

– Om du frågar vem som helst som inte är AI-expert så brukar de få ungefär 25 procent felaktiga svar initialt. Sedan blir AI:n något bättre över tid i takt med att den får lite mer kontext kring användaren. Men om två personer ställer samma fråga till olika AI så kommer de nästan alltid få olika svar. Vi ser till att alla i teamet har samma kontext och därmed får samma svar, oavsett språkmodell. Det gör att vår felmarginal ligger kring 1-2 procent, säger Nicklas Persson.

Plattformen är idag kopplad till Chat GPT, Claude, Gemini och Perplexity men alla modeller kan enligt bolaget knytas till plattformen. När en fråga ställs till agenten så väljer den vilken av AI-modellerna som är bäst lämpad att svara.

Ett och ett halvt års försprång

Nicklas Persson vill inte avslöja hur mycket pengar han investerar men säger att de ska användas till att accelerera försäljningen.

– AI-marknaden är komplex eftersom den ändras dagligen, nya funktioner blir snabbt utdaterade. Men vi tror att vi har ett och ett halvt års försprång med vår struktur och den intelligens vi byggt upp, sedan kommer andra kunna göra ungefär samma sak. Därför måste vi nu se till att snabbt få fler som använder vår lösning.

Lönsamma AI-konsulter

Han säger att Sapio har ett dussin betalande pilotkunder och han räknar med att ha 50 kunder till årsskiftet och 200 efter 2027. Funky Chicken står dock redan på egna ben rent ekonomiskt med en lönsam konsultverksamhet inom AI.

– Konsultaffären kan underhålla vår kostnadsbas fram till dess att Sapio når break-even.

Nicklas Persson blev intervjuad av Rapidus i höstas, i samband med att han lämnade sin post som Sverigechef för IT-koncernen Itm8. Då sa han att tanken inte var att jobba lika mycket som tidigare, men får nu backa från det uttalandet.

– Jag har fått den piken från flera håll, jag skulle ju jobba mer med mina investeringar. Men jag älskar ambitiösa människor med passion för en affärsidé. Jag stimuleras av att jobba i en sådan miljö och vill ha den blodsmaken man får i munnen av att arbeta operativt.

Itm8 är ett konsolideringsprojekt från det danska riskkapitalbolaget Axcel, som förvärvade majoriteten i Addpro 2020 och slog ihop det med tolv andra IT-bolag. Nicklas Persson har fortfarande kvar aktier i koncernen men investerar även på annat håll, främst i privata fonder och i fastighetsbranschen.