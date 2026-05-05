Trögt för EQT-bolaget

Malmöföretaget Bimobject, som är ett uppskalnings-case för riskkapitaljätten EQT, tvingas gå motsatt väg och dra i bromsen. – Vi måste växa snabbare och det gör vi bättre om vi är färre, säger vd Niklas Agevik.

Bimobjects omsättning sjönk till 43 miljoner kronor under årets första kvartal, enligt den kvartalsrapport som publicerades på tisdagen. Årligen återkommande intäkter, ARR, i konstanta valutor uppgick till 147,5 Mkr vid kvartalets utgång, en ökning med 13,4 Mkr jämfört med samma period föregående år. Ebitda-resultatet blev minus 8,6 Mkr, jämfört med minus 18,1 Mkr.

Den relativa förbättringen beror bland annat på bättre kostnadskontroll och färre anställda, uppger Niklas Agevik som tillträdde vd-posten i februari i år.

– Vi måste växa snabbare och sedan jag tillträdde som vd har jag tittat på hur vi kan göra just det. Bland annat krävs det att vi blir färre, med ett mindre team som kan arbeta mer effektivt och som kan få ut nya produkter på marknaden snabbare. Vi har inte fått ut nya produkter i den hastighet vi velat, säger han och fortsätter:

– AI-assisterat arbete har förändrat resursbehovet och ett mindre, mer fokuserat team kan nu röra sig snabbare än ett större, mer generellt team.

Hoppas på snabb vändning

Nyligen aviserade Bimobject en omorganisation av verksamheten. Den innebär att cirka 24 tjänster försvinner, vilket motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet anställda.

Enligt Niklas Agevik kommer detta att minska de årliga driftskostnaderna med cirka 25 Mkr. Hela effekten av omorganisationen på Bimobjects kostnadsbas förväntas återspeglas från och med årets tredje kvartal.

Niklas Agevik har en bakgrund som entreprenör och är bland annat grundare av wifi-bolaget Instabridge. Tidigare har han haft ledarroller inom telekom, bland annat på Ericsson i Sverige och Payfone i USA. Han landade på Bimobject efter en rörig chefskarusell som pågick under förra året.

Knäckfrågan är när Bimobjects affär tar fart på allvar. Niklas Agevik svarar:

– Jag har inget bra svar på den frågan. Jag tror stenhårt på bolaget och det är därför jag är här. Jag har själv köpt optioner och vill självklart ha avkastning på dessa. Så jag vill att det ska gå snabbt, det är allt jag kan säga.

EQT inte längre störst

Bimobject tillhandahåller en e-handelsplattform för bygg- och fastighetsindustrin. Där kan arkitekter, byggentreprenörer och fastighetsägare dela ritningar samt lägga till byggdelar, interiörer och inredningar med de varumärken som Bimobject har avtal med.

Börsvärdet ligger på 676 miljoner kronor. Under 2025 omsatte Bimobject drygt 168 Mkr, dock med ett negativt ebitda på 55,5 Mkr.

Håkan Blomdahl, styrelseordförande och största ägare i investmentbolaget Arbona, har seglat upp som Bimobjects största ägare med 10,97 procent av det totala antalet aktier. Näst största ägare är riskkapitaljätten EQT med 10,51 procent.