Aventure-kraschens facit

Nu börjar bilden klarna efter konkursen i Oatlyfamiljen Östes holdingbolag Aventure. Det mesta ser ut att glida familjen ur händerna, men med ett par undantag. Rapidus har kartlagt den stora härvan.

Det var i höstas som de Oatly-grundande bröderna Östes bolagsgrupp föll samman. Först gick forsknings- och utvecklingsbolaget Aventure i konkurs, tillsammans med ägarbolaget Öste Ventures. Det åtföljdes i rask takt av konkurser i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Double Good, Glucanova och Berry Lab.

Björn och Rickard Öste

Det bolag som kommit längst var Double Good, som sålde ett smaksatt blodsockerreglerande bubbelvatten under varumärket Good Idea och hade ett amerikanskt dotterbolag med namnet Good Idea Inc. Tillgångarna har nu sålts till amerikanska Optimum Health Partners.

Niklas Sigesgård

– De har köpt aktierna i det amerikanska bolaget och de patent som Double Good hade. Varumärkena har också ingått, säger konkursförvaltaren Niklas Sigesgård på Amber advokater.

Han vill inte uttala sig om vem som ligger bakom det köpande bolaget eller om köpeskillingens storlek. Men han bekräftar att Aventure var en de största fordringsägarna i konkursen.

– Aventures konkursbo kommer att få den största delen av utdelningen som blir i Double Good.

”Ingen roll i detta”

Så sent som i början av oktober stod Björn Öste på scen på Norrsken Impact Week i Barcelona och presenterade Good Ideas verksamhet. Några veckor senare, när konkursen i Aventure var ett faktum, skrev han i ett sms till Rapidus bland annat att man ”inte ger upp” och fortsatte:

Björn Öste

”Vår passion för att skapa mat som kan bidra till att förebygga fetma och diabetes består, och vi fortsätter arbeta för att den visionen ska bli verklighet.”

Rapidus har kunnat konstatera att ett bolag vid namn Optimum Health Partners registrerades i Texas i början av december, men med adress i Kalifornien. Huset på den aktuella adressen ägs sedan många år av Doug Carlson, som enligt Linkedin har varit vd för Good Idea Inc sedan 2022.

Redaktionen har varit i kontakt med Björn Öste som i ett kortfattat sms skriver att ”jag har ingen roll i detta”, men att han i övrigt inte vill kommentera affären just nu.

Oatly köper Glucanova

När det gäller Glucanova, som utvecklade fiberrika livsmedel baserade på bland annat havre och korn, är köparen ingen mindre än Oatly. Bolagets presstjänst bekräftar i ett kortfattat mejl till redaktionen att man köpt patent ”kopplat till enzymbehandling av havre” som ”stärker vår enzymportfölj”.

Berry Lab, som skulle skapa funktionella livsmedel med nordiska bär som råvara, ser däremot ut att helt enkelt avvecklas. Niklas Sigesgård säger att tillgångarna inte är sålda och att det heller inte pågår några förhandlingar.

Öste köper tillbaka Lument

Simon Henderson, advokat och partner på Gulliksson, är konkursförvaltare för Aventure och Öste Ventures. Han bekräftar att han nu bevakar kommande utdelning från Double Good respektive Glucanova, men säger att det är för tidigt att uttala sig om storleken på den eftersom det dröjer innan konkurserna är formellt avslutade.

Bland Aventures dotterbolag fanns vid konkursen också Lument som utvecklat ett äggproteinbaserat kontrastmedel som ska ge bättre resultat vid bukundersökningar med datortomografi. Lument är till skillnad från systerbolagen inte försatt i konkurs och Aventures aktiemajoritet i bolaget är sedan några veckor såld.

Olof Böök

Luments vd Olof Böök, tidigare teknisk chef på Oatly och som genom åren haft ett antal roller inom Aventure-sfären, skriver i ett sms till Rapidus att bolaget har ”samma huvudägare som tidigare” och bekräftar att det i klartext handlar om familjen Öste genom ett nytt bolag.

Enligt ägardatabasen Eivora ägde Aventure också samtliga aktier i Swebol Biotech, ett bolag som enligt sin numera nedstängda hemsida tagit fram quinoa-drycken Quiny. Simon Henderson uppger dock att så inte var fallet vid konkurstillfället och att Swebol-aktierna inte finns med i konkursen.

