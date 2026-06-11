Skånska investerare hetast

Investeringsviljan hos svenska affärsänglar ökar. Allra mest spirar optimismen bland de skånska änglarna. Det visar Connect Sveriges Investerarbarometer för våren.

Organisationen Connect genomför två gånger om året en undersökning där man försöker ge en lägesbild av hur investeringsviljan hos landets affärsänglar ser ut.

Vårens undersökning, som genomfördes i maj, visar en övervägande optimism och att fler planerar att öka snarare än att minska sina investeringar. 70 procent av totalt 85 tillfrågade änglar planerar att investera lika mycket eller mer under det kommande året – och optimismen är som allra starkast bland affärsänglar i Skåne.

Planerar öka investeringar

– 22 av de tillfrågade affärsänglarna finns i Skåne. Av dessa är det 19 stycken som tänker öka sina investeringar eller investera lika mycket som under den förra tolvmånadersperioden. Det sticker ut i riket som väldigt optimistiskt, säger Jonatan Tops, på Connect Sverige Syd, som är ansvarig för rapporten.

Detta innebär att Connects ”Investerarindex”, som tar pulsen på investeringsviljan bland landets affärsänglar, nu landar på ett index på 55, till skillnad från höstens 50.

Investerarindex

…men kapitalet minskar

Men bakom det positiva sentimentet döljer sig dock ett glapp i faktiska kronor. De planerade investeringarna uppgår till totalt 115 miljoner kronor bland de svarande, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med föregående år.

Jonatan Tops

– Vi ser ett tydligt mönster där de mycket kapitalstarka investerarna rör sig mot mer mogna bolag, samtidigt som ett stort antal mindre och nyare investerare tillkommer i de allra tidigaste faserna. Det gör att fler delar på riskerna, vilket också avspeglas i att hela 84 procent av änglarna saminvesterar i grupp.

– Vi ser att allt fler investerare vill samarbeta kring investeringar och ser början på ett generationsskifte, med fler nya investerare som kommer in med mindre summor och gärna investerar tillsammans. Genom saminvesteringar kan fler personer delta i affärer som annars kanske hade varit för stora att genomföra på egen hand, samtidigt som entreprenörerna får tillgång till bredare kompetens och större nätverk.

Skifte i branschtoppen

De nischer som anses mest attraktiva har de senaste åren varit digitala tjänster och IT men dessa petas nu från tronen.

– För första gången på flera år petas digitala tjänster och IT från förstaplatsen över de mest attraktiva branscherna. Istället seglar biotech, medtech och life science upp som nummer ett, följt av digitala tjänster och IT, samt energi.

Skiftet förklaras med att lovande life science- bolag numera söker affärsängelkapital i faser där de tidigare enbart vände sig till institutionella investerare.

Nästa Investerarbarometer från Connect kommer i höst, så frågan är då hur framtidstron ser ut?

– Om makroläget är oförändrat kommer investeringsviljan vara densamma. Vi ser ett inflöde av nya investerare. Nu är det företrädesvis mindre egenföretagare som tjänar tillräckligt med pengar och som då har ett positivt kassaflöde som kan gå till att investera. Dessa söker sig till de onoterade bolagen.