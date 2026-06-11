Årets Rapidusföretag flyttar upp sig

Najell, uppstickaren i babybranschen, flyttar in i ett nyrenoverat sekelskiftshus i Kulturkvadranten i centrala Lund. Här ska 120 anställda får plats – dubbelt upp mot i dag.

– Vi ska växa i alla kategorier, allt från compliance, supply chain, sälj och marknadföring, produktutveckling. Hela spektrat, säger vd Niklas Najafi Kristensen, som grundade och driver bolaget tillsammans med sin hustru Freja.

Freja och Niklas Najafi Kristensen vid prisutdelningen av Årets Rapidusföretag

I höst flyttar Najell in på Stora Algatan i centrala Lund, bredvid Kulturen. Ytan blir 2 600 kvadratmeter.

Najell utvecklar produkter och tillbehör till bebisar och gravida. Mest känd är bärselen SleepCarrier som lanserades 2014 och var företagets allra första produkt. Sedan dess har lanseringarna duggat tätt och idag har bolaget nästan 250 produkter i sin webbshop.

Det har gjort att Najell kunnat växa rejält. På fem år har Lundabolaget gått från cirka 10 miljoner i omsättning till nästan 200 Mkr med lönsamhet under hela vägen. I februari tilldelades därför Najell priset Årets Rapidusföretag.

Antalet anställda har också växt stadigt. Utöver butikspersonal i de fysiska butikerna har bolaget cirka 60 anställda. Nu är planen att dubbla det ”inom de kommande åren”.

Najells nya kontor på Stora Algatan i Lund

– Vi har runt tio anställda totalt i våra butiker i Köpenhamn, Oslo och Stockholm. I augusti öppnar vi en ny butik i Aarhus och planen är att fortsätta rulla ut butiker. Ambitionen är att bygga upp starka relationer med våra kunder och det görs ofta bäst i det fysiska mötet, säger Niklas Najafi Kristensen.