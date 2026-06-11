Ägarskifte i Beijer Ref

Investeringsbolaget Melker Schörling AB tar kontrollen i Skånes tredje största börsbolag, Beijer Ref. – Det är en väldigt glad ordförande som du ringer upp, säger Per Bertland som själv är storägare.

EQT har varit huvudägare i kylgrossisten Beijer Ref sedan 2021, men har sedan ett par år börjat sälja stora poster. Åsikten på aktiemarknaden har varit att EQT sannolikt ska kliva ur ägandet helt, vilket skapat ett förmodat latent säljtryck på aktien som därmed har gått relativt dåligt på senare år.

Per Bertland var tidigare vd för Beijer Ref, även storägare, och valdes till ordförande i våras.

Per Bertland

– Det har tagit upp det mesta av min tid sedan jag blev ordförande att lösa ägarsituationen. Nu är jag väldigt glad att MSAB vill ta rollen som största röstmässiga ägare, säger han.

MSAB köper röststarka A-aktier i Beijer Ref av EQT och dansken Peter Jessen Jürgensen, som varit en stor ägare sedan Beijer Ref köpte hans danska bolag. Det handlar om 14,1 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor.

I affären säljs aktierna med en premie vars storlek dock inte avslöjas, affären torde alltså vara värd mer än 1,4 mdr. Peter Jessen Jürgensen köper B-aktier för hela likviden.

Säljtrycket lättar

MSAB signalerar att viljan finns att öka ägandet ytterligare.

”Transaktionen innebär början på ett långsiktigt ägarskifte där MSAB successivt har för avsikt att öka sitt engagemang i Beijer Ref med fokus på fortsatt industriell utveckling och långsiktigt värdeskapande”, enligt ett pressmeddelande.

EQT ligger dock kvar med en stor post B-aktier, motsvarande cirka 6 procent av kapitalet till ett dagsvärde på 3,9 miljarder kronor. Men enligt Per Bertland minskar betydelsen av det eftersom det nu finns en förmodad tagare om EQT vill sälja. Därmed försvinner det kurspressande säljtrycket i aktien.

– Överhänget av aktier finns kvar. Men det är sannolikt att EQT går ur helt och i och med att MSAB signalerar att de vill öka ägandet kan vi säga att vi nu gjort en ”clean up” av ägarbilden, säger Per Bertland.

Långsiktiga ägare

Själv har han A-aktier som ger 10,4 procent av rösterna och 1,6 procent av kapitalet. Han har ingått ett ömsesidigt förköpsavtal med MSAB om bägge parters A-aktier.

– Det betyder absolut inte att jag är på väg att sälja. Avtalet är ömsesidigt och en försäkran om att båda parter är långsiktiga ägare, säger Per Bertland.

Beijer Refs aktie hade när detta skrivs på torsdagmorgonen stigit med 7 procent. MSAB är inte noterat och är storägare i ett annat skånskt flaggskepp – fettbolaget AAK.