fredag 16 januari 2026

Fåhraeus om framgångarna

I ett specialavsnitt av Rapidus podd Lejonkulan får vi följa näringslivsstjärnan Christer Fåhraeus karriär. Han berättar om misstag, myter och fullträffar – och om hobbyprojektet som lett honom till att upptäcka nya djurarter. 

Han är uppfinnare, serieentreprenör, riskkapitalist, forskare, hedersdoktor och mycket annat. (Inte minst Rapidus huvudägare.) Nu kan han även lägga till fjärilsexpert på visitkortet.

Kändast är han kanske för börsframgångarna med Cellavision, EQL Pharma och Anoto. Samtidigt rapporteras det flitigt om investeringar från hans riskkapitalbolag i affärsmedier. (Rapidus inkluderat.)

Men det är inte så ofta som man ser honom på nära håll och hör honom berätta om vägen till alla framgångar. När Lejonkulan och sponsorn Ålandsbanken bjöd poddens tidigare gäster på nätverksträff kom Christer Fåhraeus och gav sina bästa råd till ett rum fullt av entreprenörer.

Följ Lejonkulan på Spotify och Apple Podcaster eller kolla här:

