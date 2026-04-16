Volito köper bankpalatset 

SEB-huset i Malmö har länge gapat tomt, precis som intilliggande byggnader. Men nu väcks det historiska kvarteret Kronan åter till liv när Volito Fastigheter går in som ny ägare.

– Vi är jättenöjda med affären. Förvärvet följer vår långsiktiga strategi att växa i Malmös allra bästa lägen. säger Volito Fastigheters vd Marie Persson.

Kvarteret Kronan består av fyra olika byggnader om totalt 14 000 kvadratmeter vid Malmö Centralstation. Den kanske mest kända byggnaden är bankpalatset, även kallad SEB-huset, med sin stora marmorsal och rymliga ljusgård.

Volito fick nycklarna igår och bolaget planerar nu en omfattande renovering i syfte att öppna upp kvarteret. Den långsiktiga planen är 1000 arbetsplatser för små och stora företag samt restaurang, vinbar, gym och café.

– Den pampiga marmorsalen i bankpalatset kommer att fungera som lobby och reception för hela kvarteret. Renoveringen väntas stå klar i slutet av 2028 eller i början av 2029, säger Marie Persson.

Hur stor köpeskillingen är eller vem säljaren är vill hon dock inte gå in på. Men det är sedan tidigare känt att kontorsfastigheterna Kronan 10 och 11 köptes av en tysk fond ledd av investeringsbolaget Corpus Sireo 2013. Säljare var fastighetsförvaltaren Niam. Tidningen Fastighetsvärlden uppskattade då köpeskillingen till strax under 500 miljoner kronor.

De två fastigheterna ingick i Niams förvärv från Vasakronan på 7 miljarder kronor 2008. Vasakronan köpte i sin tur fastigheterna i ett paketköp från SEB om 4,3 miljarder 1998.

Bankpalatset byggdes redan på 1870-talet. Vid sekelskiftet uppfördes en byggnad i jugendstil till industrimannen Wilhelm Sonesson. Långt senare syddes kvarteret ihop med två byggnader i natursten, betong och med raka linjer, ett signum för 70-talets fokus på arbete och effektivitet.

– Vi återbrukar ett helt kvarter som tusentals människor redan passerar varje dag. Vår ambition är att kvarteret Kronan ska bli en inbjudande plats för företag i hela Malmöregionen.

Volito Fastigheter är en del av den privatägda investmentkoncernen Volito i Malmö.