Penningkranen stryps – eller?

I helgen träder en ny lag i kraft som kommer att försvåra för bolag att ta in kapital från betalda garanter. Men det kan redan finnas en väg runt den nya lagen.

Sedan det gått upp för finansbranchens aktörer att lagen om straffansvar vid olovlig finansiell verksamhet hotar uppläggen med betalda garanter vid företrädesemissioner har många efterfrågat klargöranden från Finansinspektionen (FI).

Den nya lagen kräver att de som garanterar emissioner i större omfattning ska FI:s tillstånd att göra det. De investerare som agerar garanter mot arvode har historiskt sett inte haft några sådana tillstånd.

Markus Neuding

– Tyvärr kommer ett stort antal bolag under en period inte kunna få in det kapital de behöver, säger Markus Neuding, vd för Sedermera Corporate Finance.

I fredags kom dock tre sidor med frågor och svar om garantigivning från Finansinspektionen.

Yrkesmässig garant ska ha tillstånd

Nyckelordet för FI i bedömningen om en garant bör ha tillstånd eller inte är om garantigivningen sker ”yrkesmässigt”. FI klargör att det innebär mer än ”enstaka uppdrag”, dock utan att ge en definitiv gräns för hur många garantiuppdrag man får åta sig utan tillstånd.

”Om garantigivningen till exempel är en del av företagets affärsmodell eller om tjänsterna marknadsförs, talar detta för att verksamheten är tillståndspliktig även om antalet uppdrag är få”, skriver FI.

Andra omständigheter som enligt myndigheten talar för tillståndsplikt är att det finns en organisation som tillhandahåller garantigivningen och att tjänsten genererar intäkter, direkt eller indirekt, till företaget

”Bedömningen av vad som utgör tillståndspliktig garantigivning måste dock alltid göras med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet,” understryker FI.

Högsta straffet sex års fängelse

Syftet med den kommande lagen är att bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet. Den kriminaliserar ”olovlig finansiell verksamhet” som därmed får straffrättsliga följder med upp till sex års fängelse.

I och med kriminaliseringen flyttas tillsynsuppdraget över från Finansinspektionen till Ekobrottsmyndigheten.

Oscar Ahlgren

– Detta är ’the talk of the town’ just nu. Det är egentligen inget nytt utan bara påföljden som förändras. Har man inte varit orolig tidigare så borde man inte behöva vara orolig nu, säger Oscar Ahlgren, vd för Västra Hamnen Corporate Finance (VHCF).

Vanlig modell när företag gör nyemission

Garanter säkrar att det emitterande bolaget får in tillräckligt med kapital i nyemissionen genom att åta sig att teckna aktier om bolaget inte lyckas hitta investerare på annat håll.

Oavsett vad utfallet blir får garanten vanligtvis 10-12 procent av det garanterade beloppet i ersättning. Majoriteten av dessa emissioner sker i bolag som är noterade på First North, Spotlight och NGM.

– Behovet av garanter har ökat i takt med att riskviljan på aktiemarknaden minskat sedan 2021, säger Markus Neuding.

Suddiga gränser

Lundaprofilen Christer Fåhraeus har genom åren varit aktiv som garant mot ersättning.

Christer Fåhraeus

– För en verksamhet som kan medföra straffansvar måste det vara tydligt var gränsen går. Finansinspektionen måste klargöra hur lagen ska tolkas i praktiken, så att inte garanter blir försökskaniner i domstolar, säger Christer Fåhraeus, och fortsätter:

– Jag kommer avstå från att ställa garantier tills detta blir tydligt, det är inte rimligt att vara verksam i en rättslig gråzon.

Oscar Ahlgren är inne på samma spår.

Oscar Ahlgren

– Det finns många privatpersoner, affärsänglar och mindre family offices som hållit på med det här och nu kommer att bli väldigt försiktiga. Just nu är det lite hela havet stormar, det behöver växa fram en ny praxis, säger han.

I sitt remissvar argumenterade FI, som fortfarande är tillståndsmyndighet, för att den nya lagen borde vara begränsad till verksamheter inom valutaväxling, betaltjänster och kryptotillgångar; där FI anser att organiserad brottslighet är vanligare förekommande än inom till exempel värdepappershandel och banker.

”Det är många gånger, även för FI som är expertmyndighet, svårt att bedöma om det är fråga om en sådan finansiell verksamhet som kräver tillstånd eller registrering”, skrev FI i sitt remissvar till den nya lagen.

Köksvägen redan uppfunnen

Innan den nya lagen har hunnit träda i kraft har finansbranschen redan hittat en möjlig väg runt den. Carnegie genomförde förra veckan en transaktion som kan sätta en ny trend på marknaden.

– Jag tror att detta blir vägen framåt, säger Markus Neuding.

På torsdagsmorgonen kom ett pressmeddelande från det Stockholmsbaserade läkemedelsbolaget Oncopeptide med en alternativ lösning.

DNB Carnegie Investment Bank biträdde bolaget med emissionen och dess moderbolag, norska DNB Bank, agerar garant. DNB Bank har samtidigt ingått säljoptionsavtal med ett antal fysiska och juridiska personer mot en ersättning. Inom ramen för dessa avtal har banken rätt att sälja aktierna den tecknar i emissionen till samma pris som teckningskursen.

Det är en vacker lösning Oscar Ahlgren, VHCF

– Jag tycker att det är en vacker lösning med säljoptioner, utan att behöva använda undergarantier, säger Oscar Ahlgren.

Christer Fåhraeus är Rapidus huvudägare.