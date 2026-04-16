Omvänd vinstvarning i Mildef

Alla nyckeltal i det första kvartalet var bättre än marknadens förväntningar. Det meddelade försvars-IT-bolaget Mildef i Helsingborg på onsdagen. Den hårt blankade aktien steg rejält.

Mildef meddelar att omsättning, resultat och orderingång för det första kvartalet 2026 var betydligt högre än marknadens förväntningar. Bakom det ligger en stark efterfrågan samt att Mildef hade förseningar av leveranser under kvartalet innan, som nu levererats och därmed kunnat faktureras.

Bolagets preliminära siffror visar att omsättningen under det första kvartalet uppgår till cirka 700 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 106 procent. I jämförelsen ingår förvärvet av tyska Roda. Den organiska omsättningstillväxten bedöms uppgå till cirka 55 procent.

Rörelseresultatet, ebita, hamnar i storleksordningen 115–120 MSEK (15,7) vilket resulterar i en förväntad ebita-marginal om ca 17 procent (4,6).

Samtidigt pekar rapporteringen på att orderingången ökar klart över förväntan och når cirka 1 050–1 100 MSEK (404). Vidare förväntas det fria kassaflödet bli det starkaste för ett kvartal hittills och uppgå till cirka 150 MSEK (-75,2).

Sifforna fick Mildefs aktie att stiga med 30 procent på onsdagen och på torsdagsmorgonen låg den kvar på den högre nivån.

Mildefs aktie är, i likhet med Saab, hårt blankad vilket betyder att många placerare trott på en fortsatt nedgång. Aktiens kraftiga reaktion kan vara en så kallad short squeeze, då blankare måste köpa aktien för att täcka sina positioner.

Rapidus berättade så sent som i förra veckan att Mildef mer än fördubblar sin produktionsyta genom att bygga ut i Helsingborg, ett bygge som ska stå klart sommaren 2027.

Mildefs kvartalsrapport kommer den 23 april.