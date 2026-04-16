Ny drönarfångare i Ängelholm

Raven Tech i Ängelholm utvecklar ett autonomt drönarsystem som ska fånga inkräktande drönare i nät. Nu har bolaget nätat sina första kommersiella kunder.

Ett svenskt hamnbolag ska installera Raven Techs system med drönare, flygsystem och detektionssystem. Systemet ska på egen hand upptäcka en inkräktande drönare, fånga den i ett nät och transportera den till en säker plats.

Magnus Jansson (drönarbilden är tagen från en konceptvideo på bolagets hemsida)

– Kunden har fått extra resurser för att säkra en terminal för farligt gods. Första leveransen blir i juni, säger Raven Techs teknikchef Magnus Jansson.

Han har lång erfarenhet av att arbeta med kamera- och sensorteknik, bland annat med startupen Gamecam som utvecklar AI-kamerasystem för padelplaner och hans tidigare bolag Briskeye, som utvecklade en 360-kamera för livestreaming.

Officer i flygvapnet

Raven Tech grundade han tillsammans med Leo Jansson som har bakgrund som yrkesofficer inom flygvapnet. Duon är inte besläktad.

Magnus Jansson berättar att de har arbetat med projektet i det tysta sedan 2020 och att systemet har testkörts i samarbete med en nordisk försvarsaktör samt ett energibolag. 2025 lanserade bolaget en första färdig produkt och har nu, utöver hamnbolaget, även ett militärt specialförband och en privatperson som betalande kunder, säger han.

– Målet är att sälja 100 system inom 12 månader.

Halv miljon för tvåårs-licens

Prislappen för hela systemet med en tvåårs-licens ligger kring en halv miljon kronor. Magnus Jansson känner att efterfrågan har ökat i Norden efter incidenten på Kastrup i fjol, då flygtrafiken stoppades under fyra timmar på grund av flera oidentifierade drönare i luftrummet runt flygplatsen.

– Det behöver gå mycket snabbare, det är ju väldigt dyrt att stoppa flygtrafiken. Men så som det ser ut idag finns det inte heller så mycket de kunde ha gjort annorlunda. Vissa säger att danska flygvapnet borde ha aktiverats, men det hade ju varit pinsamt att skicka upp en Viggen för att dra ner en hobbydrönare, säger han.

Självfinansierat

Förra gången han blev intervjuad av Rapidus var för tio år sedan, i samband med att han skulle visa upp Briskeyes kamera på en stor tv-mässa i New York. Vid just den mässan blev han upptäckt av basketligan NBA, där han sedan arbetade under många år med teknikutveckling.

– Man tjänar väldigt mycket pengar i NBA så jag har haft råd att finansiera utvecklingen själv. Men planen framåt är att påbörja en runda för att ta in partners som kan hjälpa oss att nå ut till fler kunder snabbare.