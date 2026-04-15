Guldrusch i skyddsrum

Malmöbolaget Skyddsprodukter står inför ett uppsving om regeringens skyddsrumsproposition röstas igenom den 29 april. – Pengarna finns i osexiga branscher, säger grundaren Tore Robertsson.

Skyddsprodukter i Sverige AB har simmat motströms under långt tid men tack vare Sveriges nyfunna krigsfruktan har leken börjat för dess grundare Tore Robertsson.

Bakom ett överfyllt skrivbord i ett överhettat kontor berättar 80-årige Tore Robertsson villigt om sin resa i Malmös näringsliv. Om åren som liberal ledamot (2007-2011) och suppleant (1991-1998) i Malmös kommunfullmäktige och om den lyckosamma tidiga investeringen fastighetsbolaget Annehem, sedermera Victoria Park.

– Jag har väl gjort en och annan dålig affär också, men jag är expert på att praktisera selektiv förträngning, säger han.

Tore Robertsson äger finrestauranger (Lyran och Sauvage), är storägare i Sensodetect och en Uppsalabaserad Viagrautmanare, samtidigt som han inlett en konsolidering av skånska städfirmor med koncernen Renum.

– Det har aldrig varit planen att konsolidera städbranschen, det bara blev så.

Övervintrat bolag

Hans resa börjar och slutar dock med Skyddsprodukter i Sverige AB, som tillverkar och säljer produkter och tjänster till skyddsrum. Han startade företaget 1993, precis i början av en lång period av nedrustning och bantade försvarsbudgetar.

– I 33 år har jag hållit på med detta, varav 28 varit från dödsskuggans dal.

Sverige har nästan 64 000 skyddsrum med platser för totalt cirka 7 miljoner människor. De flesta byggdes under det kalla kriget på statlig bekostnad i privata och allmännyttiga nybyggen. Allt var planstyrt och med täta kontroller.

Enligt lag ska skyddsrummen kunna ge skydd mot bland annat tryckvågor och splitter från explosioner på nära håll, bränder, bråte från rasande hus, giftgaser, bakterier och radioaktivt damm. Det ska finnas tillgång till vatten, toalett och verktyg.

Idag är det långt ifrån alla skyddsrum som lever upp till kraven eftersom kontrollerna av dem började avta rejält på 1990-talet och upphörde helt 2019. Varken MCF (Myndigheten för civilt försvar, tidigare MSB) eller fastighetsägare har haft incitament att upprätthålla skyddsnivån.

– Vi var och tittade på ett skyddsrum som hade förvandlats till ett disco med en bubbelpool, säger han.

Står inför ny vår

I takt med att omvärldsoron ökar hör allt fler fastighetsägare av sig till Skyddsprodukter. Med fyllda hyllor ser nu Tore Robertsson hur tillväxten tilltar. Han säger att bolaget 2025 omsatte omkring 60 miljoner kronor med 11 Mkr i vinst och att de i år går mot 70-80 Mkr med 20 procents vinstmarginal.

– Oroliga hyresgäster har börjat sätta press. Personer som kommer med frågor om skyddsrummen skapar incitament för fastighetsägarna att se över sina gamla lokaler. Då ringer de till oss.

Mer incitament kommer också med regeringens proposition om skyddsrum och skyddsutrymmen. Den ska bland annat tydliggöra kraven på underhåll, kontroll och förbättringar i befintliga skyddsrum.

28-29 april ska riksdagen debattera och rösta om propositionen, som föreslås träda i kraft redan 1 juni i år.

Det är ännu oklart om tillsynsansvaret kommer att ligga kvar hos MCF men en följd som Tore Robertsson räknar med är nya kontroller och ytterligare bränsle åt Skyddsprodukters affär.

– Jag har ingen plan och har aldrig haft någon plan. Jag gör bara vad som är roligt och just nu är Skyddsprodukter otroligt roligt.

Gäller detsamma för städkoncernen?

– Javisst, det är en otroligt rolig och intressant bransch. Skyddsrum och städning, det är nog så att pengarna finns i osexiga branscher. Renum tjänar jag förvisso inget på, vi går bara runt. Men där har vi andra målsättningar som att ha skäliga löner och landets lägsta sjukfrånvaro, vilket vi har med råge.

Hur går tankarna kring ett arvsskifte?

– Jag har inga tankar om det överhuvudtaget.