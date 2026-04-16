Saga Diagnostics säljs för 5,5 mdr

Lundabolaget Saga Diagnostics säljs till den globala läkemedelsjätten Roche för potentiellt 5,5 miljarder kronor. Bland de svenska säljarna finns Segulah, Christer Fåhraeus och LU Ventures.

Saga Diagnostics grundades i Lund 2016 och utvecklar cancerdiagnostik som specialiserar sig på så kallade flytande biopsier. Tekniken gör det möjligt att upptäcka och mäta tumör-DNA i vanliga blodprover med hög precision.

Detta har intresserat schweiziska Roche som via dotterbolaget Foundation Medicine lagt ett bud på totalt 595 miljoner dollar, cirka 5,5 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Detta är dock inte i sin helhet ett kontantbud utan summan inkluderar framtida milstolpar av kommersiell och regulatorisk art. Hur stor kontantdelen är uppges inte.

Linus Wiebe

En av säljarna i affären är Christer Fåhraeus investeringsfond FGS 2. Där är Linus Wiebe investeringsansvarig och sitter dessutom i Saga Diagnostics styrelse. FSG äger strax under 10 procent av Saga Diagnostics.

– Jag kan inte ge några mer detaljer kring affären än att vi är väldigt nöjda med investeringen och med den avkastning den nu ger, säger han.

Klart är dock att FSG kan komma att inkassera uppemot 500 Mkr på affären, om alla milstolpar uppnås.

En annan säljare är LU Ventures, dock med en betydligt mindre andel.

Christine Widstrand

– Vi fick reda på det nyss. Jag visste ingenting så jag har inte koll på exakt hur stor vår andel är, men vi har ju blivit utspädda över tid. Vi får se hur det blir med milstolparna också.

Blir det en bra affär för er?

– Absolut!

Saga Diagnostics är inte längre baserat i Lund, efter en flytt 2023 av större delen av verksamheten till USA. Det var samma år som FSG gjorde sin investering. Av totalt cirka 100 anställda arbetar i dag drygt 20 personer med bolagets forskning i Lund.

Christer Fåhraeus är huvudägare i Rapidus, och Linus Wiebe är Rapidus ordförande.