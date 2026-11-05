Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Lyft även för EQL Pharma

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Christer Fåhraeus läkemedelsgrossist EQL Pharma kan ha det svåra året bakom sig. Torsdagens rapport belönades med en rejäl uppgång för aktien.

EQL Pharmas affärsidé är att sälja nischade generikaläkemedel. Här undviks hård konkurrens vilket gör det möjligt att hålla priserna uppe. Det har gått mycket bra med ett särskilt lyft under 2024 och 2025 men möjligen gick det lite för fort. Det senaste året har problemen hopat sig.

Sedan en topp i juli 2025 har aktien fallit med 75 procent.

Leveransförse…

Emiliano Strauss
Gunnar Wrede
Lyft även för EQL Pharma

Christer Fåhraeus läkemedelsgrossist EQL Pharma kan ha det svåra året bakom sig. Torsdagens rapport belönades med en rejäl uppgång för aktien.

EQL Pharmas affärsidé är att sälja nischade generikaläkemedel. Här undviks hård konkurrens vilket gör det möjligt att hålla priserna uppe. Det har gått mycket bra med ett särskilt lyft under 2024 och 2025 men möjligen gick det lite för fort. Det senaste året har problemen hopat sig.

Sedan en topp i juli 2025 har aktien fallit med 75 procent.

Leveransförse…

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