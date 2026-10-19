Kurskollaps i noterade AI-bolaget

Rapidus skrev nyligen att First North-noterade Ortelius har åkt på flera nitar den senaste tiden. Malmöbolaget befinner sig i ett pressat läge och nu kommer nästa smäll.

För knappt en vecka skrev Rapidus att Ortelius International, ett bolag med inriktning på AI- och datadrivna verksamheter, är på fallrepet.

Bland annat har bolaget inte betalat sina fakturor till Nasdaq Stockholm och börsen avser att avnotera Ortelius aktie från Nasdaq First North Growth Market om betalning inte har skett senast…