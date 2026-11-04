Pion vädrar morgonluft

Dan Olofsson-kontrollerade konsultkoncernen Pion Group sätter nya tillväxtmål efter flera års tillbakagång. – Nu är det dags att växla upp, säger vd Martin Hansson.

Pion Group, som bland annat innehåller konsult-, bemannings- och rekryteringsbolagen Poolia, Uniflex och Dreamwork, har backat i fakturering och resultat sedan 2022. Från en omsättningstopp på 2,1 miljarder kronor blev samma siffra 1,4 miljarder under 2025.

Resultatrapporten för det tredje kvartalet kom på onsdagen och visade upp en…