Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 4 november 2026

Mitt konto
Bli medlem
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Pion vädrar morgonluft

Dan Olofsson-kontrollerade konsultkoncernen Pion Group sätter nya tillväxtmål efter flera års tillbakagång. – Nu är det dags att växla upp, säger vd Martin Hansson.

Pion Group, som bland annat innehåller konsult-, bemannings- och rekryteringsbolagen Poolia, Uniflex och Dreamwork, har backat i fakturering och resultat sedan 2022. Från en omsättningstopp på 2,1 miljarder kronor blev samma siffra 1,4 miljarder under 2025.

Resultatrapporten för det tredje kvartalet kom på onsdagen och visade upp en…

Gunnar Wrede
Pion vädrar morgonluft

Dan Olofsson-kontrollerade konsultkoncernen Pion Group sätter nya tillväxtmål efter flera års tillbakagång. – Nu är det dags att växla upp, säger vd Martin Hansson.

Pion Group, som bland annat innehåller konsult-, bemannings- och rekryteringsbolagen Poolia, Uniflex och Dreamwork, har backat i fakturering och resultat sedan 2022. Från en omsättningstopp på 2,1 miljarder kronor blev samma siffra 1,4 miljarder under 2025.

Resultatrapporten för det tredje kvartalet kom på onsdagen och visade upp en…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat