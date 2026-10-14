Budet på Spotlight förlängs

Franska fintechbolaget Kriptown förlänger acceptfristen för uppköpserbjudandet på den Malmöförankrade finanskoncernen Spotlight Group till den 9 december.

Förlängningen beror på Finansinspektionens pågående ägarprövningar. Aktieägare motsvarande cirka 94 procent av kapitalet och rösterna har accepterat budet. Ytterligare förlängning kan bli aktuell om prövningarna drar ut på tiden.

”Att erbjudandet förlängs beror på tidsschemat och inte på något som inträffat. Finansinspektionens granskning följ…