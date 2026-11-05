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ANNONS Innehåll från EKN

Lunds guldkalv förgyller ägarna

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Camurus i Lund levererade på torsdagen en rapport som krossade de vildaste förväntningar. Läkemedelsbolaget har vuxit till Skånes femte största börsbolag och de skånska ägarna blir allt rikare.

Camurus grundades i Lund för 35 år sedan av forskare vid Lunds universitet. Entreprenören Gunnar Sandberg var med som finansiär i ett tidigt skede.

Gunnar Sandberg drev det som hette Sandbergs Elektriska, som han sålde till dåvarande Sydkraft som nu är Eon. Med pengarna han fick och andra innehav, som til…

Gunnar Wrede
Lunds guldkalv förgyller ägarna

Camurus i Lund levererade på torsdagen en rapport som krossade de vildaste förväntningar. Läkemedelsbolaget har vuxit till Skånes femte största börsbolag och de skånska ägarna blir allt rikare.

Camurus grundades i Lund för 35 år sedan av forskare vid Lunds universitet. Entreprenören Gunnar Sandberg var med som finansiär i ett tidigt skede.

Gunnar Sandberg drev det som hette Sandbergs Elektriska, som han sålde till dåvarande Sydkraft som nu är Eon. Med pengarna han fick och andra innehav, som til…

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