Lunds guldkalv förgyller ägarna

Camurus i Lund levererade på torsdagen en rapport som krossade de vildaste förväntningar. Läkemedelsbolaget har vuxit till Skånes femte största börsbolag och de skånska ägarna blir allt rikare.

Camurus grundades i Lund för 35 år sedan av forskare vid Lunds universitet. Entreprenören Gunnar Sandberg var med som finansiär i ett tidigt skede.

Gunnar Sandberg drev det som hette Sandbergs Elektriska, som han sålde till dåvarande Sydkraft som nu är Eon. Med pengarna han fick och andra innehav, som til…