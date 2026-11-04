Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Vinden vänder för impact-investeringar

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Efter flera års nedgång syns tecken på att kapitalet åter är redo att investera i impact. Då satsar Minc – och vill använda Malmö stad som språngbräda.

Bolag som utvecklar en vara eller tjänst som har en positiv inverkan på samhället går under samlingsnamnet ”impact-bolag”. Enligt Dealroom, som kartlägger investeringar i startups, kommer investeringarna i klimatbolag att öka från 43 miljarder dollar 2025 till 60 mdr 2026. Det är fortfarande inte i nivå med toppen 2022 då 78 mdr dollar investerad…

Julia Fryklund
Vinden vänder för impact-investeringar

Efter flera års nedgång syns tecken på att kapitalet åter är redo att investera i impact. Då satsar Minc – och vill använda Malmö stad som språngbräda.

Bolag som utvecklar en vara eller tjänst som har en positiv inverkan på samhället går under samlingsnamnet ”impact-bolag”. Enligt Dealroom, som kartlägger investeringar i startups, kommer investeringarna i klimatbolag att öka från 43 miljarder dollar 2025 till 60 mdr 2026. Det är fortfarande inte i nivå med toppen 2022 då 78 mdr dollar investerad…

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