Omvänd vinstvarning från Wesports

Den förre detta BHG-vd:n Mikael Olanders skapelse Wesports flaggar för att resultatet för det tredje kvartalet blir väsentligt högre än vad som ligger i marknadens förväntningar.
Wesports är noterat på First North och har ett börsvärde på 2 miljarder kronor. Bolaget äger och driver återförsäljare av sportutrustning.
Aktien noterades i december 2025 och sedan dess har utvecklingen varit svajig, trots att bolaget i grunden är expansivt genom förvärv och dessutom går bra organiskt.
I ett pressmedde…
Den förre detta BHG-vd:n Mikael Olanders skapelse Wesports flaggar för att resultatet för det tredje kvartalet blir väsentligt högre än vad som ligger i marknadens förväntningar.
Wesports är noterat på First North och har ett börsvärde på 2 miljarder kronor. Bolaget äger och driver återförsäljare av sportutrustning.
Aktien noterades i december 2025 och sedan dess har utvecklingen varit svajig, trots att bolaget i grunden är expansivt genom förvärv och dessutom går bra organiskt.
I ett pressmedde…
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