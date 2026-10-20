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ANNONS Innehåll från EKN

Omvänd vinstvarning från Wesports

Den förre detta BHG-vd:n Mikael Olanders skapelse Wesports flaggar för att resultatet för det tredje kvartalet blir väsentligt högre än vad som ligger i marknadens förväntningar.

Wesports är noterat på First North och har ett börsvärde på 2 miljarder kronor. Bolaget äger och driver återförsäljare av sportutrustning.

Aktien noterades i december 2025 och sedan dess har utvecklingen varit svajig, trots att bolaget i grunden är expansivt genom förvärv och dessutom går bra organiskt.

I ett pressmedde…

Gunnar Wrede
Omvänd vinstvarning från Wesports

Den förre detta BHG-vd:n Mikael Olanders skapelse Wesports flaggar för att resultatet för det tredje kvartalet blir väsentligt högre än vad som ligger i marknadens förväntningar.

Wesports är noterat på First North och har ett börsvärde på 2 miljarder kronor. Bolaget äger och driver återförsäljare av sportutrustning.

Aktien noterades i december 2025 och sedan dess har utvecklingen varit svajig, trots att bolaget i grunden är expansivt genom förvärv och dessutom går bra organiskt.

I ett pressmedde…

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