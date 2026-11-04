Konsumentparadoxen 

Mattsäljaren Rugvista redovisar i dag sitt bästa tredje kvartal någonsin. Och fler skånska konsumentbolag som tåget samtidigt som konsumenter uppger att de oroar sig för ekonomin. Det vi ser är en konsumentparadox.

Rugvista i Malmö, som säljer mattor på nätet, tripplar vinsten. Tillväxten tillskrivs fler ordrar och ett högre genomsnittligt ordervärde. Dagens rapport får aktien att rusa på börsen och i skrivande stund är den upp 13 procent på dagen, med ett börsvärde på 1,6 miljarder kronor. …