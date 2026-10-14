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ANNONS Innehåll från EKN

Prisjakts vd om Google-miljarderna

Det blir inga Google-miljarder till Prisjakts nya aktieägare i samband med börsnoteringen den 23 oktober. Ledningen kan däremot bli mångmiljonärer. Nu kommenterar vd Peter Greberg uppgifterna. – Det handlar om betydande belopp även för nya aktieägare.

I förra veckan stod det klart att Ängelholmsbaserade Prisjakt gör ett nytt försök att gå till börsen, efter att den ursprungliga planen om notering i våras skjutits på framtiden.

För en tid sedan meddelade bolaget också att man stämmer Google på 21…

Ola Nilsson
Prisjakts vd om Google-miljarderna

Det blir inga Google-miljarder till Prisjakts nya aktieägare i samband med börsnoteringen den 23 oktober. Ledningen kan däremot bli mångmiljonärer. Nu kommenterar vd Peter Greberg uppgifterna. – Det handlar om betydande belopp även för nya aktieägare.

I förra veckan stod det klart att Ängelholmsbaserade Prisjakt gör ett nytt försök att gå till börsen, efter att den ursprungliga planen om notering i våras skjutits på framtiden.

För en tid sedan meddelade bolaget också att man stämmer Google på 21…

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