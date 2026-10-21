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ANNONS Innehåll från EKN

Swedencare rasar på rapport

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Djurhälsobolaget Swedencare skruvar ned tillväxtambitionerna efter ett svagare tredje kvartal än väntat. Aktien rasar. Här är resten av onsdagens skånska kvartalsrapporter.

Den organiska, valutajusterade tillväxten stannade på 2 procent, mot 7 procent i andra kvartalet och 15 procent i samma kvartal i fjol.

I sitt vd-ord kallar Håkan Lagerberg, som avgår som vd under nästa år efter 12 år på posten, den organiska tillväxten för en besvikelse och konstaterar att ”tvåsiffrig tillväxt för helåret in…

Emiliano Strauss
Swedencare rasar på rapport

Djurhälsobolaget Swedencare skruvar ned tillväxtambitionerna efter ett svagare tredje kvartal än väntat. Aktien rasar. Här är resten av onsdagens skånska kvartalsrapporter.

Den organiska, valutajusterade tillväxten stannade på 2 procent, mot 7 procent i andra kvartalet och 15 procent i samma kvartal i fjol.

I sitt vd-ord kallar Håkan Lagerberg, som avgår som vd under nästa år efter 12 år på posten, den organiska tillväxten för en besvikelse och konstaterar att ”tvåsiffrig tillväxt för helåret in…

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