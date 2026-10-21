Swedencare rasar på rapport

Djurhälsobolaget Swedencare skruvar ned tillväxtambitionerna efter ett svagare tredje kvartal än väntat. Aktien rasar. Här är resten av onsdagens skånska kvartalsrapporter.
Den organiska, valutajusterade tillväxten stannade på 2 procent, mot 7 procent i andra kvartalet och 15 procent i samma kvartal i fjol.
I sitt vd-ord kallar Håkan Lagerberg, som avgår som vd under nästa år efter 12 år på posten, den organiska tillväxten för en besvikelse och konstaterar att ”tvåsiffrig tillväxt för helåret in…
Djurhälsobolaget Swedencare skruvar ned tillväxtambitionerna efter ett svagare tredje kvartal än väntat. Aktien rasar. Här är resten av onsdagens skånska kvartalsrapporter.
Den organiska, valutajusterade tillväxten stannade på 2 procent, mot 7 procent i andra kvartalet och 15 procent i samma kvartal i fjol.
I sitt vd-ord kallar Håkan Lagerberg, som avgår som vd under nästa år efter 12 år på posten, den organiska tillväxten för en besvikelse och konstaterar att ”tvåsiffrig tillväxt för helåret in…
Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus
575 kr per månad
Debiteras årsvis 6 900 kr
Har du redan ett konto? Logga in
- Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
- Full tillgång till hela artikelarkivet
- Inbjudningar till våra nätverksträffar
- 2 personliga användarkonton ingår