Han sågar Öresundsmetron

Öresundsmetron är feltänkt och behövs inte. Det menar analytikern Anders Olshov som säger att Skåne ska sluta ropa på nya Öresundsförbindelser och fokusera på regionens egen infrastruktur.

Anders Olshov grundade Øresundsinstituttet 2002. Sedan 2015 står han i stället bakom den oberoende tankesmedjan Intelligence Watch.

I en rapport om Skånes infrastruktur föreslår han förändringar i den så kallade Skånebilden, regionens övergripande gemensamma strategi för utbyggnad och finansiering av kommande…