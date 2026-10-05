På nya vd-poster

Det rör på sig i de skånska börsbolagens toppledningar. Haki Safety har hittat en ny vd efter Sverker Lindberg och på Alligator slutar Søren Bregenholt.

Det var i maj som Hakis långvariga vd Sverker Lindberg aviserade sin avgång efter tio års renovering av det som tidigare hette Midway Holding och var ett konglomerat byggt av den framlidne finansmannen Sten K Johnson. Haki var det största affärsområdet och varumärke för byggnadsställningar.

I dag är Haki Safety en förvärvare och konsoliderare av…