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ANNONS Innehåll från EKN

Garanter räddar Alligator

Nyemissionen i Alligator Bioscience gick sådär. Av önskade 126 Mkr blev det knappt hälften och för att komma dit krävdes en ansenlig andel garantier.

Alligator Bioscience hade ett börsvärde på 2,3 miljarder kronor när det börsnoterades 2016. Säljare då var Investor och riskkapitalbolaget Sunstone. Stora förhoppningar sattes till bolagets banbrytande forskning som inriktades på att låta kroppens eget immunförsvar bekämpa cancer. Tillämpningen var dessutom den svårbehandlade bukspottkörtelcancern.

Gunnar Wrede
Garanter räddar Alligator

Nyemissionen i Alligator Bioscience gick sådär. Av önskade 126 Mkr blev det knappt hälften och för att komma dit krävdes en ansenlig andel garantier.

Alligator Bioscience hade ett börsvärde på 2,3 miljarder kronor när det börsnoterades 2016. Säljare då var Investor och riskkapitalbolaget Sunstone. Stora förhoppningar sattes till bolagets banbrytande forskning som inriktades på att låta kroppens eget immunförsvar bekämpa cancer. Tillämpningen var dessutom den svårbehandlade bukspottkörtelcancern.

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