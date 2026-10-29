Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 29 oktober 2026

Mitt konto
Bli medlem
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Bioinvent tar in 430 miljoner – kan minska personalen

Lundabaserade Bioinvent vill ta in 430 miljoner kronor genom en nyemission. Samtidigt planeras personalnedskärningar på upp till 20 tjänster. Aktien störtdyker.

Bioinvent är ett av de mest tongivande läkemedelsbolagen i Lund jämte Camurus och Hansa Biofarma. Nu har bolagetss styrelse har beslutat om en företrädesemission på cirka 430 miljoner kronor, förutsatt att aktieägarna godkänner den vid en extra bolagsstämma den 1 december.

Emissionen är till 81 procent täckt av tecknings- och garantiåtag…

Gunnar Wrede
Bioinvent tar in 430 miljoner – kan minska personalen

Lundabaserade Bioinvent vill ta in 430 miljoner kronor genom en nyemission. Samtidigt planeras personalnedskärningar på upp till 20 tjänster. Aktien störtdyker.

Bioinvent är ett av de mest tongivande läkemedelsbolagen i Lund jämte Camurus och Hansa Biofarma. Nu har bolagetss styrelse har beslutat om en företrädesemission på cirka 430 miljoner kronor, förutsatt att aktieägarna godkänner den vid en extra bolagsstämma den 1 december.

Emissionen är till 81 procent täckt av tecknings- och garantiåtag…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat