Bioinvent tar in 430 miljoner – kan minska personalen

Lundabaserade Bioinvent vill ta in 430 miljoner kronor genom en nyemission. Samtidigt planeras personalnedskärningar på upp till 20 tjänster. Aktien störtdyker.

Bioinvent är ett av de mest tongivande läkemedelsbolagen i Lund jämte Camurus och Hansa Biofarma. Nu har bolagetss styrelse har beslutat om en företrädesemission på cirka 430 miljoner kronor, förutsatt att aktieägarna godkänner den vid en extra bolagsstämma den 1 december.

Emissionen är till 81 procent täckt av tecknings- och garantiåtag…