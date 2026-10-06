Öresund nav för kvinnohälsa

Med mer än 20 aktiva bolag bara i Skåne och samarbeten över sundet tar kvinnohälsa allt större plats i Öresundsregionens life science-sektor – är på väg bli ett internationellt femtech-centrum.

Rapidus har scannat av Skånes life science-bolag och sorterat ut de som i mer eller mindre utsträckning har kvinnospecifika projekt. Vi har hittat inte mindre än 25 stycken. Se listan nedan.

– Det är sant det kommer väldigt mycket nya bolag som både drivs av kvinnor och satsar på kvinnohälsobranschen.