Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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Öresund nav för kvinnohälsa

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Med mer än 20 aktiva bolag bara i Skåne och samarbeten över sundet tar kvinnohälsa allt större plats i Öresundsregionens life science-sektor – är på väg bli ett internationellt femtech-centrum.

Rapidus har scannat av Skånes life science-bolag och sorterat ut de som i mer eller mindre utsträckning har kvinnospecifika projekt. Vi har hittat inte mindre än 25 stycken. Se listan nedan.

– Det är sant det kommer väldigt mycket nya bolag som både drivs av kvinnor och satsar på kvinnohälsobranschen.

Emiliano Strauss
Öresund nav för kvinnohälsa

Med mer än 20 aktiva bolag bara i Skåne och samarbeten över sundet tar kvinnohälsa allt större plats i Öresundsregionens life science-sektor – är på väg bli ett internationellt femtech-centrum.

Rapidus har scannat av Skånes life science-bolag och sorterat ut de som i mer eller mindre utsträckning har kvinnospecifika projekt. Vi har hittat inte mindre än 25 stycken. Se listan nedan.

– Det är sant det kommer väldigt mycket nya bolag som både drivs av kvinnor och satsar på kvinnohälsobranschen.

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