Öresund nav för kvinnohälsa

Med mer än 20 aktiva bolag bara i Skåne och samarbeten över sundet tar kvinnohälsa allt större plats i Öresundsregionens life science-sektor – är på väg bli ett internationellt femtech-centrum.
Rapidus har scannat av Skånes life science-bolag och sorterat ut de som i mer eller mindre utsträckning har kvinnospecifika projekt. Vi har hittat inte mindre än 25 stycken. Se listan nedan.
– Det är sant det kommer väldigt mycket nya bolag som både drivs av kvinnor och satsar på kvinnohälsobranschen.
Med mer än 20 aktiva bolag bara i Skåne och samarbeten över sundet tar kvinnohälsa allt större plats i Öresundsregionens life science-sektor – är på väg bli ett internationellt femtech-centrum.
Rapidus har scannat av Skånes life science-bolag och sorterat ut de som i mer eller mindre utsträckning har kvinnospecifika projekt. Vi har hittat inte mindre än 25 stycken. Se listan nedan.
– Det är sant det kommer väldigt mycket nya bolag som både drivs av kvinnor och satsar på kvinnohälsobranschen.
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