Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Nyemission och brygglån i Aqucort

Läkemedelsbolaget Acucort i Lund gör en nyemission på 70 Mkr i sista stund. Effekten är utspädning och kursnedgång. – Det här är bästa möjliga tajming, säger vd Jonas Jönmark.

Acucort har utvecklat en munfilm vid namn Zeqmelit som innehåller kortison. Filmen är snabblöslig och distribuerar därmed läkemedlet snabbt till kroppen. Tillämpningsområden är till exempel akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående vid cellgiftsbehandling.

– Zeqmelit har just börjat säljas i Sverige och de…

Gunnar Wrede
Nyemission och brygglån i Aqucort

Läkemedelsbolaget Acucort i Lund gör en nyemission på 70 Mkr i sista stund. Effekten är utspädning och kursnedgång. – Det här är bästa möjliga tajming, säger vd Jonas Jönmark.

Acucort har utvecklat en munfilm vid namn Zeqmelit som innehåller kortison. Filmen är snabblöslig och distribuerar därmed läkemedlet snabbt till kroppen. Tillämpningsområden är till exempel akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående vid cellgiftsbehandling.

– Zeqmelit har just börjat säljas i Sverige och de…

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