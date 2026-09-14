Så säkras finansieringen av långa kontrakt

Finansiering som tar affären hela vägen – när stora kontrakt ska levereras uppstår kostnader långt innan intäkterna kommer. För försvarsföretaget 4C Strategies har EKN:s rörelsekreditgaranti blivit en brygga som skapar utrymme för internationell tillväxt.

Att landa en stor försvarsaffär innebär inte att pengarna kommer in direkt. Tvärtom kan det gå lång tid från tecknat kontrakt till leverans – och ytterligare tid innan kunden betalar.

För 4C Strategies, som har försvarsmakter runt om i världen…