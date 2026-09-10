Connect Syd byter vd

Investeringsnätverket Connect söker ny vd i region syd. Nuvarande vd Charlotte Persson avgår vid årsskiftet efter fyra år på posten.
Nu söker Connect Syd sin nästa vd. Det skriver organisationen i en annons på Linkedin som publicerades i dagarna och som delats av styrelseordförande Johan Gunnars och Charlotte Persson.
Hon tillträdde posten i början av 2023 och har alltså haft jobbet i lite mer än tre och ett halvt år. Hon kom då närmast från rollen som vd och medgrundare till Malmöbolaget Awai…
Investeringsnätverket Connect söker ny vd i region syd. Nuvarande vd Charlotte Persson avgår vid årsskiftet efter fyra år på posten.
Nu söker Connect Syd sin nästa vd. Det skriver organisationen i en annons på Linkedin som publicerades i dagarna och som delats av styrelseordförande Johan Gunnars och Charlotte Persson.
Hon tillträdde posten i början av 2023 och har alltså haft jobbet i lite mer än tre och ett halvt år. Hon kom då närmast från rollen som vd och medgrundare till Malmöbolaget Awai…
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