Connect Syd byter vd

Investeringsnätverket Connect söker ny vd i region syd. Nuvarande vd Charlotte Persson avgår vid årsskiftet efter fyra år på posten.

Nu söker Connect Syd sin nästa vd. Det skriver organisationen i en annons på Linkedin som publicerades i dagarna och som delats av styrelseordförande Johan Gunnars och Charlotte Persson.

Hon tillträdde posten i början av 2023 och har alltså haft jobbet i lite mer än tre och ett halvt år. Hon kom då närmast från rollen som vd och medgrundare till Malmöbolaget Awai…