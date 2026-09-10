Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 10 september 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Connect Syd byter vd

Investeringsnätverket Connect söker ny vd i region syd. Nuvarande vd Charlotte Persson avgår vid årsskiftet efter fyra år på posten.

Nu söker Connect Syd sin nästa vd. Det skriver organisationen i en annons på Linkedin som publicerades i dagarna och som delats av styrelseordförande Johan Gunnars och Charlotte Persson.

Hon tillträdde posten i början av 2023 och har alltså haft jobbet i lite mer än tre och ett halvt år. Hon kom då närmast från rollen som vd och medgrundare till Malmöbolaget Awai…

Emiliano Strauss
Connect Syd byter vd

Investeringsnätverket Connect söker ny vd i region syd. Nuvarande vd Charlotte Persson avgår vid årsskiftet efter fyra år på posten.

Nu söker Connect Syd sin nästa vd. Det skriver organisationen i en annons på Linkedin som publicerades i dagarna och som delats av styrelseordförande Johan Gunnars och Charlotte Persson.

Hon tillträdde posten i början av 2023 och har alltså haft jobbet i lite mer än tre och ett halvt år. Hon kom då närmast från rollen som vd och medgrundare till Malmöbolaget Awai…

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