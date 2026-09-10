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torsdag 10 september 2026

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Skånsk design klär golfproffsen

De har avtal med både Ryder Cup och Solheim Cup. Mellan Lund och Dalby finns företaget som klär golfproffsen och aldrig tagit in en krona i externt kapital.

I dag på torsdagen drar Solheim Cup igång i Nederländerna. I golfvärlden är matcherna mellan Europa och USA, Ryder Cup på herrsidan och Solheim Cup på damsidan, bland de mest prestigefulla. Inte mindre än sex gånger har det europeiska Solheim Cup-laget varit helt klädda i kläder designade i Dalby.

Golfklädesföretaget Abacus huserar i en trel…

Ola Nilsson
Skånsk design klär golfproffsen

De har avtal med både Ryder Cup och Solheim Cup. Mellan Lund och Dalby finns företaget som klär golfproffsen och aldrig tagit in en krona i externt kapital.

I dag på torsdagen drar Solheim Cup igång i Nederländerna. I golfvärlden är matcherna mellan Europa och USA, Ryder Cup på herrsidan och Solheim Cup på damsidan, bland de mest prestigefulla. Inte mindre än sex gånger har det europeiska Solheim Cup-laget varit helt klädda i kläder designade i Dalby.

Golfklädesföretaget Abacus huserar i en trel…

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