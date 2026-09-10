Skånsk design klär golfproffsen

De har avtal med både Ryder Cup och Solheim Cup. Mellan Lund och Dalby finns företaget som klär golfproffsen och aldrig tagit in en krona i externt kapital.

I dag på torsdagen drar Solheim Cup igång i Nederländerna. I golfvärlden är matcherna mellan Europa och USA, Ryder Cup på herrsidan och Solheim Cup på damsidan, bland de mest prestigefulla. Inte mindre än sex gånger har det europeiska Solheim Cup-laget varit helt klädda i kläder designade i Dalby.

Golfklädesföretaget Abacus huserar i en trel…