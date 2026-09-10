Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

AI stöper om IR-branschen

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AI effektiviserar bort delar av den traditionella IR-affären men både börsbolag och konsulter bör se upp. Här är de bästa råden från två IR-experter.

Förra veckan rapporterade Rapidus om AI-teknikens konkurrens mot corporate finance-bolag och marknaden för finansanalys. I dag tittar vi närmare på IR-branschen som också genomgår en stor förändring till följd av AI.

Finansanalytiker som tidigare tagit dyrt betalt för finansanalyser behöver tänka om. Det var en av slutsatserna från Rapidus rundring…

Emiliano Strauss
AI stöper om IR-branschen

AI effektiviserar bort delar av den traditionella IR-affären men både börsbolag och konsulter bör se upp. Här är de bästa råden från två IR-experter.

Förra veckan rapporterade Rapidus om AI-teknikens konkurrens mot corporate finance-bolag och marknaden för finansanalys. I dag tittar vi närmare på IR-branschen som också genomgår en stor förändring till följd av AI.

Finansanalytiker som tidigare tagit dyrt betalt för finansanalyser behöver tänka om. Det var en av slutsatserna från Rapidus rundring…

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