AI stöper om IR-branschen

AI effektiviserar bort delar av den traditionella IR-affären men både börsbolag och konsulter bör se upp. Här är de bästa råden från två IR-experter.

Förra veckan rapporterade Rapidus om AI-teknikens konkurrens mot corporate finance-bolag och marknaden för finansanalys. I dag tittar vi närmare på IR-branschen som också genomgår en stor förändring till följd av AI.

Finansanalytiker som tidigare tagit dyrt betalt för finansanalyser behöver tänka om. Det var en av slutsatserna från Rapidus rundring…