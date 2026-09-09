Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Profilens privata portfölj

Joel Eklund är tandborstbolaget Tepes ansikte utåt. I det dolda bygger han upp investeringsbolaget Fosielund som släppt en färsk årsrapport.

Joel Eklund driver tandhygienbolaget Tepe, som grundades av hans farfar Henning Eklund i mitten av 1960-talet. Än i dag är familjen ägare och tillverkningen sker i Malmö, med runt 500 anställda och en försäljning på över 1,5 miljarder kronor i ett 80-tal länder.

Vid sidan om familjeföretaget har Joel Eklund blivit en aktiv privatinvesterare genom bolaget Fo…

Martin Linderoth
Profilens privata portfölj

Joel Eklund är tandborstbolaget Tepes ansikte utåt. I det dolda bygger han upp investeringsbolaget Fosielund som släppt en färsk årsrapport.

Joel Eklund driver tandhygienbolaget Tepe, som grundades av hans farfar Henning Eklund i mitten av 1960-talet. Än i dag är familjen ägare och tillverkningen sker i Malmö, med runt 500 anställda och en försäljning på över 1,5 miljarder kronor i ett 80-tal länder.

Vid sidan om familjeföretaget har Joel Eklund blivit en aktiv privatinvesterare genom bolaget Fo…

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