Malmöentreprenörens nya giv – drönarförsvar

Valkyr Defense Systems i Malmö utvecklar ett nytt närförsvar mot drönare. Bakom det nya bolaget står en välbekant serieentreprenör som söker kapital för att inleda serietillverkning under nästa år.

Startupbolaget Valkyr vill bidra till att utveckla framtidens drönarförsvar. Med systemet Hildr riktar bolaget in sig på att stoppa drönarattacker på mycket korta avstånd, där befintliga försvarssystem ofta inte räcker till.

Enkelt uttryckt är det en enhet som skjuter ned fientliga drönare. Enligt bolaget växer efterfrågan på marknaden snabbare än utbudet.

Peter Arndt

Valkyr Defense Systems uppger att bolaget har haft dialog med flera aktörer inom försvarssektorn som bedömer att Hildr adresserar ett konkret behov. Fokus ligger nu på fortsatt systemutveckling, med målsättningen att kunna inleda serieproduktion under 2027.

– Vi fick vår första order på en prototyp förra veckan, från Försvarets materielverk, FMV, som sköter alla upphandlingar åt försvaret. Med den ordern öppnas dörrar att kontakta motsvarande enheter i andra länder. Marknadspotentialen är gigantisk, säger Valkyrs vd Peter Arndt, som också är bolagets grundare och styrelseordförande.

Började med behov i Ukraina

Bakgrunden till Valkyr är att Petter Hegnelius och hans nätverk började skicka förnödenheter till Ukraina efter Rysslands invasion. Efter mer än 60 lastbilstransporter ändrades fokus. Kontakterna i Ukraina gjorde att de började undersöka vilka problem som faktiskt fanns vid fronten vilket resulterade i att Peter Arndt och Magnus Göransson blev en del av grundarteamet.

– Drönare är ett av de största problemen. Så kallade FPV-drönare, små drönare, används i mycket stor omfattning och kan angripa fordon, bunkrar och logistikkedjor. 30 procent av fordonen når fronten och tillbaka, medan resten förstörs. Traditionella metoder, exempelvis att försöka skjuta ner drönarna med hagelgevär, hinner ofta inte reagera på drönare som kan färdas i omkring 200 kilometer per timme.

Snabb reaktionstid på korta avstånd

Hildr är alltså inte tänkt att ersätta luftvärn eller andra etablerade försvarssystem, utan att fungera som ett komplement i situationer där hotet uppstår snabbt och reaktionstiden är begränsad. Enligt bolaget är systemet särskilt inriktat på scenarier där andra skyddsnivåer redan har passerats. Hildr upptäcker drönare som utgör hot och skjuter ner dessa.

– Vi använder AI-driven detekteringsteknik med multipla sensorer för att upptäcka fientliga drönare på mikrosekunder. Hildr detekterar, klassificerar, verifierar och ger sedan verkan, det vill säga skjuter skarpt eller med nät. Vårt system är ett vapensystem, en komplett enhet, med sensorhus, gimbal samt effektorenhet.

Kort beskrivet är gimbal den enhet som skapar rörelsen med 360 grader horisontell och 180 grader vertikal rörlighet. Effektorenheten är den som avfyrar.

I början av sommaren genomförde Valkyr en emission där bland annat investeringsbolaget I Love Lund tog en minoritetspost.

– Emissionen avslutades strax innan sommaren och då fick vi in 19 nya delägare. Vi fick in 4,3 miljoner kronor. Utöver det fick vi ett bidrag från Almi och har totalt fått in 4,6 miljoner kronor, säger Peter Peter Arndt.

Kapitalrunda i september

I september är tanken att dra igång en ny kapitalanskaffningsrunda.

– Pengarna från den förra rundan räcker inte långt. Planen är att ta in ytterligare 80 till 90 miljoner kronor för att få ut produkten på marknaden nästa år.

– Det här är en komplex industri med många kravställningar. Vår stora fördel är att vi använder befintliga komponenter på marknaden och med dessa bygger ett kostnadseffektivt system.

– Vår horisont sträcker sig inte längre än till nästa år. Ambitionen är att tillverka 5 000 enheter 2028, vilket i sig skulle innebära en omsättning på en halv miljard.

Serieentreprenören Peter Arndt står bakom skånska bolag som Scalae som var en pionjär inom komplett produktutveckling, och medicinteknikbolaget Duearity. Det sistnämnda fick ett bister slut 2024 då bolaget gick i konkurs. Så sent som förra året var Arndt med och drog igång Forscent, som utvecklar en doftmetod för att minska skadorna som uppstår på nyplanterad skog när älg, rådjur eller annat klövvilt betar på plantorna.