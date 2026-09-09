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ANNONS Innehåll från EKN

Toppforskarens tredje bolag

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En av Sveriges framstående hjärnforskare startar sin tredje forskningsavknoppning i Lund. Den första har hittills landat nästan 80 miljoner kronor i riskkapital.

2019 publicerade LU-professorn Henrik Jörntell studier som utmanar en långlivad föreställning inom neurovetenskapen om att hjärnans olika funktioner kan knytas till avgränsade områden i hjärnan.

I studier på råttor visade Jörntells forskargrupp att information om beröring kan avläsas i nervceller långt utanför de delar av hjärnan som tr…

Emiliano Strauss
Toppforskarens tredje bolag

En av Sveriges framstående hjärnforskare startar sin tredje forskningsavknoppning i Lund. Den första har hittills landat nästan 80 miljoner kronor i riskkapital.

2019 publicerade LU-professorn Henrik Jörntell studier som utmanar en långlivad föreställning inom neurovetenskapen om att hjärnans olika funktioner kan knytas till avgränsade områden i hjärnan.

I studier på råttor visade Jörntells forskargrupp att information om beröring kan avläsas i nervceller långt utanför de delar av hjärnan som tr…

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