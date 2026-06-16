Så kan du växa med EKN – utan egen export

Kände du till att du inte behöver exportera för att få stöd av EKN, Exportkreditnämnden? Det räcker att du har en kund som exporterar för att kunna ta del av EKN:s garantier.

Exportkreditnämnden (EKN) är en myndighet med uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Stödet ges i form av statliga garantier som skyddar långivande banker mot risken att inte få in räntebetalning och amorteringar. Det gör att banker kan säga ja till finansiering i fler lägen – och att du kan satsa på tillväxt.

Greger Leijonhufvud

– Många företag som bara säljer i Sverige vet inte att vi även kan hjälpa dem. Det viktiga är att vi ser en koppling till det som ska exporteras. Vi vill vara en möjliggörare för svenska bolag och hjälper mer än gärna underleverantörer, säger Greger Leijonhufvud, regionansvarig på EKN i västra och södra Sverige.

”Vi vill vara en möjliggörare för svenska bolag och hjälper mer än gärna underleverantörer.”

Men vad krävs egentligen för att räknas som underleverantör? När uppstår behovet av stöd – och hur fungerar det i praktiken?

Här svarar Greger Leijonhufvud på tre frågor som ger dig koll på grunderna.

Räknas mitt företag som en underleverantör?

Som underleverantör säljer du produkter eller tjänster som gör det möjligt för ett annat företag att producera och sälja på export. Det kan till exempel vara en komponent eller mjukvara som används i en produkt som exporteras. Det kan också vara maskiner som gör det möjligt för kunden att producera.

– Ett viktigt kriterium är att det du säljer har en koppling till exportvaran. För att få stöd från EKN spelar det också roll hur stor del av din försäljning som går till exporterande företag. Både för exportbolag och underleverantörer gäller att minst 25 procent av omsättningen kommer från export.

I vilka situationer kan EKN hjälpa mig som underleverantör?

Som underleverantör uppstår behovet av EKN:s hjälp ofta när din kund växer internationellt – och du vill skala upp för att hänga med.

Till exempel när du behöver stärka likviditeten, finansiera materialinköp eller anställa innan du själv fått betalt. I vissa fall kan det vara att du behöver investera i maskiner och produktionskapacitet för att klara en större order. Andra gånger behöver du också en förskottsgaranti från banken för att kunden ska kunna betala i förskott.

Gemensamt för de här situationerna är att banken bedömer risken som för hög.

– Det kan handla om att säkerheterna inte räcker eller att kassaflödena är ojämna. Då kan banken ha svårt att få ihop riskkalkylen – trots att affären i sig är stark och efterfrågan finns.

Hur kan EKN hjälpa till?

Det är när banken bedömer risken som för hög som EKN kan komma in och möjliggöra finansieringen.

– Vi går in och delar risken med banken, vilket gör att de får ihop sin kalkyl. Då kan fler affärer bli av och företag växa i takt med efterfrågan, säger Greger Leijonhufvud.

EKN:s garantier innebär att staten täcker en del av bankens eventuella förlust. Det gör att banken kan bevilja lån eller ställa ut en förskottsgaranti.

– Vi har olika lösningar beroende på behov. Det kan handla om rörelsekapital för att hantera likviditeten i en affär, om förskott i samband med en order eller om investeringar för att kunna öka kapaciteten.

– I grunden handlar det om att göra det möjligt för banken att säga ja i fler lägen.

Om EKN

EKN, Exportkreditnämnden är en myndighet med uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Detta görs genom att försäkra svenska bolag, underleverantörer och banker mot risken att inte få betalt vid exportaffärer, vilket gör det lättare för företagen att få tillgång till finansiering.

Vill du veta hur EKN kan hjälpa just ditt bolag?