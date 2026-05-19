Ystad Summit lockar försvarselit

Sveriges försvarstoppar kommer till ”Ystads Almedalen” i höst, från överbefälhavaren till försvarsministern, för att diskutera framtida samhällsutmaningar med skånska näringslivsprofiler.

Den 2 september drar femte upplagan av Ystad Summit igång. Regementet i Ystad får då besök av bland andra överbefälhavaren Michael Claesson, försvarsministern Pål Jonson, myndigheten för civilt försvars generaldirektör Mikael Frisell och försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist.

Marie Sandin, Michael Claesson, Pål Jonson, Tom Erixon

De kommer att möta representanter från det skånska näringslivet som Mats Wicksell (Saab Naval), Marie Sandin (Tetra Pak), Tom Erixon (Alfa Laval), Fabio Pedrazzi (Lindéngruppen) och Emilie Condrup (Akea).

De får dessutom sällskap på scen av flera välkända namn, bland andra företagsledaren Klas Bergling (Aviciis far), handbollsproffset Niklas Ekberg, ryttaren Lisen Bratt Fredricson och journalisten Olof Lundh.

– I en tid av ökande säkerhetsutmaningar behöver vi samla hela samhället: näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle, forskning och försvar. Ystad Summit är platsen för det, säger Sverker Göranson, tidigare överbefälhavare, i ett pressmeddelande.

Bakom evenemanget står bolaget Y-event som ägs av Ystad IF och Altitude Meetings, med Ystad kommun och Sparbanken Syd som huvudsponsorer.

Ministern besöker drönarbolag

Det blir inte försvarsministerns enda besök i Skåne. Om en månad, den 17 juni, ska han vara med och inviga det Malmöbaserade drönarbolaget Sweden Dynamics träningscenter för taktisk drönarflygning.

Som Rapidus tidigare rapporterat är det en inomhusanläggning för test, utbildning och utveckling av drönarförmåga i urban miljö, lokaliserad i gamla tobaksfabriken i Östra hamnen.

