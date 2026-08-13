Alla säger samma saker

Industrimark, snabbare handläggningar och fler yrkesutbildningar – det är vad de ledande politikerna i Skåne främst lovar inför valet, oavsett partifärg. Här sammanställer vi sommarens intervjuserie.

Rapidus har under sommaren publicerat åtta intervjuer med ledningen och oppositionen i kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg samt i Region Skåne. Vi har frågat vad de vill göra för att förbättra för näringslivet om de vinner valet.

Övre raden från vänster: Henrik Fritzon (S), oppositionsledare Region Skåne, Carl-Johan Sonesson (M), regionsstyrelsens ordförande i Region Skåne, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), KSO i Malmö, Helena Nanne (M), oppositionsledare i Malmö. Nedre raden från vänster: Rasmus Törnblom (M), koalitionsstyr i Lund, Christian Orsing (M), KSO i Helsingborg, Jan Björklund, (S), oppositionsledare i Helsingborg samt Anders Almgren (S), KSO i Lund.

Utgångspunkten för intervjuerna var en enkät som vi gjorde med skånska företagsledare om vad de anser är prioriterade frågor. Det visade sig att det som prioriteras främst är stora satsningar på infrastruktur och energiförsörjning – frågor som nästan helt ligger utanför kommunernas budgetramar och mandat och därför ligger på regeringsnivå.

I dessa frågor är kommunerna maktlösa, men kan efter bästa förmåga försöka påverka staten. Jan Björklund (S), oppositionsledare i Helsingborg säger det som behöver sägas:

– Det behövs en enad skånsk politisk röst för att slå näven i bordet.

Vid en samlad läsning av intervjuerna framgår en ganska homogen bild av vad de olika partierna vill göra. Vid ett blindtest av dessa intervjuer skulle det inte vara lätt att se vilket parti som vederbörande representerar.

Alla vill samma sak

Tre frågor prioriteras av nästan alla: industrimark, snabbare handläggningar och fler yrkesutbildningar. Alla de tre kommunerna rankas dåligt i mätningar av näringlivsklimatet.

Man kan undra varför det inte händer mer. Kanske är det Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg som sätter huvudet på spiken:

– Jag har varit med och gjort den här resan förr när jag var ordförande i byggnadsnämnden. Då gjorde vi en rejäl förbättring, men sedan är det precis som att man faller tillbaka och hittar ett annat fokusområde. Det kan ibland finnas målkonflikter, att klimatfrågor eller trygghetsfrågan hamnar top of mind.

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