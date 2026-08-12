S i Helsingborg: ”Vi är tredje sämst i landet”

Förenklade regler och bättre dialog med företagen tillsammans med en stor satsning på utbildning på alla nivåer. Det är huvudspåren om socialdemokraterna tar över i Helsingborg efter valet.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Den här gången går ordet till Jan Björklund (S) oppositionsledare i Helsingborg.

Jan Björklund, socialdemokraternas gruppledare i kommunstyrelsen i Helsingborg, beskriver läget så här:

– Helsingborg har lägre tillväxt än genomsnittet i Skåne och i riket. Fem, sex mil härifrån växer så det knakar i Malmö och Lund. Vi har högre arbetslöshet, vi ligger väl tredje sämst i landet. Vi ser också hur huvudkontor har flyttats från Helsingborg. Detta säger någonting om näringslivets möjligheter i Helsingborg att växa och vilja etablera sig.

Jan Björklund

Han utlovar åtgärder i två olika spår. Det första handlar om utbildning och kompetensförsörjning.

– Helsingborg har lägre utbildningsnivå än övriga landet på alla nivåer. Vi måste göra en stor satsning på utbildning i alla nivåer. Och när det gäller direkt riktat till företagen så vill vi göra en stor satsning på yrkesskolan, både det gymnasiala och vuxenyrkesutbildningar.

Utöver det vill han också se mer av universitetsutbildningar i staden.

Universitetet har inte växt på 25 år

– Campus har idag 3 500 utbildningsplatser. Man började med 3 500 och 25 år senare har man fortfarande 3 500. Jag tror att mängden har betydelse, för runt universitet så vet vi att det växer fram företag och att företag etablerar sig för det finns en närhet till utbildad personal.

Det andra spåret handlar om att förenkla för företagare i kontakterna med kommunen.

– Det måste vara lätt att vara företagare i Helsingborg. Det handlar om attityden och dialogen med företagarna. Det handlar om att ha ett enkelt och förståeligt regelverk. Detta är någonting som alla partier säger, men jag konstaterar att de borgerliga har haft 20 år på sig att bygga upp en stad som är bra för företagande och efter 20 år har de inte lyckats.

Jan Björklund säger att han delar de skånska näringslivsföreträdarnas uppfattning om att fler kommuninvånare måste kunna försörja sig själva.

– Vi har 9 000 arbetslösa i Helsingborg, 2 000 av dem lever på försörjningsstöd. Det är klart att vi måste ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som får ut människor i jobb, egentligen innan man hamnar i det läget.

Kritik mot Arbetsförmedlingen

Han påpekar att kommunens mandat på området är begränsat och riktar kritik mot Arbetsförmedlingen.

– De lämnar tillbaka fyra miljarder till statskassan samtidigt som vi har rekordarbetslöshet i Sverige. Det skulle innebära 60 miljoner till Helsingborg om man fördelar efter folkmängd. Tänk vad vi skulle kunna göra för de arbetslösa med 60 miljoner i arbetsmarknadsutbildning,

matchningar och olika former av praktiktjänster för att få igång människor. Arbetsförmedlingen måste få nya direktiv och de resurser de behöver. Eller så får resurserna och regelverket styras över till kommunerna.

Även när det gäller infrastruktursatsningar och i el-frågan håller han med näringslivet.

”Satningar på infrastruktur kräver en enad skånsk röst.”

– I den senaste nationella planen hamnade 3 procent av investeringarna i Skåne och 25 procent i Stockholm. Det är ju ett problem. Det vi kan göra är att vara konstruktiva, driva opinionsarbete och påvisa att det handlar inte om investeringar bara för att gynna Helsingborg och Skåne. En stor del av Sveriges import och export går via Skåne. Vi måste bli bättre på att lite mer samlat föra fram den kritiken över partigränser. Det behövs en enad skånsk politisk röst för att slå näven i bordet.

När det gäller elförsörjningen lyfter han fram satsningar som kommunala Öresundskraft gör inom exempelvis solceller och batterlagring.

– Men ska vi lösa den stora frågan måste staten kliva fram här. Vi måste få igång elproduktion i södra Sverige, och då är det vattenbaserad vindkraft. Jag ser svårigheter med att riva upp prisområdena. Ska vi få billigare el så måste någon annan få dyrare. Det som gör frågan svår att lösa är att Stockholm, där beslutet tas, måste betala högre pris för el. Jag tror det blir lite svårt.

För att gynna startups och innovativa företag vill han att kommunen använder sig mer aktivt av upphandlingar.

– Vi måste utnyttja den kraften att dels styra mot lokala företag, dels göra innovationsupphandlingar. När det gäller upphandlingar är allt tillåtet tills det överklagas. Vi måste tänja på gränserna här, i gott syfte.

Detta var den sista delen av sommarens intervjuer av kommunala och regionala politiker i Skåne.