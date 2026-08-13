Braincool skruvar upp värmen

Hjärnkylningsbolaget Braincools omsättning ökade kraftigt under årets andra kvartal. Trots att orderstocken är välfylld är det en bit kvar till lönsamhet, men vd Anna Lindström är nöjd.

Förklaringen till den ökade omsättningen är att Braincools försäljning av engångsartiklar mer än fördubblades under Q2. Det är alltså tillbehör till medtech-bolagets nedkylningssystem, som kylplattpr som fästs på patienten för att koppla på utrustningen.

Anna Lindström

Nettoomsättningen ökade med mer än 70 procent jämfört med Q2 i fjol och landade på 11,3 miljoner kronor.

– Det är ett bevis på att vår utrustning faktiskt används ute i klinikerna och framför allt på att vår affärsmodell fungerar. Engångsartiklar ska vara vår bread and butter, säger Braincools vd Anna Lindström.

Investerar i tillverkningskapacitet

Bolaget har dessutom 42 miljoner kronor i orderstocken med beställningar på både engångsartiklar och nya kylsystem. Ebitda-resultatet förbättrades jämfört med samma kvartal i fjol men var alltjämt negativt med -7,4 Mkr.

Anna Lindström förklarar det med att bolaget investerar mycket i att öka kapaciteten i produktionen och förbättra bruttomarginalerna på engångsartiklarna.

– Vi har automatiserat stora delar av produktionen av engångsartiklar och kommer att fortsätta jobba med uppskalning och effektivisering. Det behövs för att klara försäljningsökningen som är väldigt kraftig, vi har tidigare inte haft så konstanta ordrar och fulla orderböcker, säger hon och fortsätter:

– Nu har vi lyckats med vår marknadsintroduktion och påvisat att affärsmodellen funkar. Det sista steget är att skala upp och nå lönsamhet.

Anna Lindström säger att Braincool har tillräckligt med kapital för att uppnå lönsamhet, men kan överväga en ny runda om en bra möjlighet presenteras.

Ex-vd på flykt

I bakgrunden av Braincools bolagsbyggande pågår brottsutredningar mot bolaget och dess tidigare representanter.

I mars 2024 sparkade och polisanmälde Braincool sin tidigare vd Martin Waleij (som bytt namn till Andreas Persson). Han påstås ha stulit 7,65 miljoner kronor från bolaget och har försvunnit spårlöst. Ii juli 2025 häktades han i sin frånvaro, internationellt efterlyst för misstankar om grov trolöshet mot huvudman och grovt insiderbrott.

Enligt Ekobrottmyndigheten (EBM), som för bolagets skadeståndsanspråk, användes pengarna för att köpa en fastighet i Spanien och i höstas beviljade Stockholms tingsrätt en begäran om kvarstad på upp till 5,9 miljoner kronor på fastigheten.

Fler brott misstänks

I våras tog Nyhetsbyrån Direkt dessutom del av en underrättelse där det framgick att EBM:s finansmarknadskammare ska pröva ett annat ärende mot Braincool, gällande misstänkta brott mellan 18 mars 2025 och 16 februari 2026.

Nyhetsbyrån rapporterade också att en misstanke om grovt svindleri överlämnats till Överåklagarens kansli, efter att misstankarna avskrevs i slutet på 2025. Dessa brottsmisstankar gäller här händelser som ska ha ägt rum mellan september 2024 och mars 2025.