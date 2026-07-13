”Utbyggd kollektivtrafik är en tillväxtreform”

Billigare kollektivtrafik med bättre räckvidd. Det lovar socialdemokraterna om de får styra Region Skåne. Viktigt för arbetsmarknaden och därmed för tillväxten och företagen, menar toppnamnet Henrik Fritzon.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Den här gången är det oppositionsledaren i Region Skåne, Henrik Fritzon, som får tala.

Henrik Fritzon

– Det finns naturligtvis massa olika åtgärder att göra för att få fler skåningar i jobb, förbättra tillväxten och stödja näringslivet i Skåne. Men en av de absolut största grejerna som vi kommer göra om vi får väljarnas förtroende är att satsa på kollektivtrafiken, säger Henrik Fritzon, regionråd i opposition (S) i Region Skåne.

Utöver att bygga ut kollektivtrafiken går partiets stora vallöfte ut på att införa en enhetstaxa i regionen. Femhundra kronor ska ett månadskort som gäller i hela Skåne kosta.

Kollektivtrafik utökar arbetsmarknadens storlek

– Och varför är det så viktigt? Jo, ska fler komma i jobb så måste fler kunna resa längre till jobb. Om man kommer tio mil på en timme har man en större radie man kan söka jobb inom än om man bara kommer tre mil. Och kan man göra det billigare att resa längre kommer också fler skåningar matchas mot fler arbetstillfällen. Utbyggd kollektivtrafik bidrar till en mer välfungerande arbetsmarknad, det är en jobb- och tillväxtreform.

Han säger att han precis som näringslivsföreträdarna i Rapidus undersökning vill se mer av innovationsupphandlingar som gynnar startups och innovativa företag.

– Vi har ju väldigt stort behov av innovation på olika områden inom vården och kan Region Skånes offentliga sjukvård bli starkare på att erbjuda testmiljöer, för testmiljöer är ofta en bristvara, så kan vi stärka det samarbetet. Vi ska både kunna vara en testmiljö och en kund.

Tänker tala med nästa regering

Näringslivstungviktarna nämner säkrad tillgång på el och slopade elprisområden samt infrastruktursatsningar som några av de viktigaste frågorna för Skåne framöver. Henrik Fritzon håller med och lägger till ytterligare ett: Slopade gränskontroller.

– Det är tre områden som vi inte själva beslutar skarpt över men som jag omedelbart hade tagit ett möte med regeringen om. Vi måste få en utbyggnad av västkustbanan, Skånebanan och södra stambanan framförallt, det är en enorm kapacitetsbrist där.

– Vi måste komma vidare och få bort elprisområdena, de är fullständigt orimliga.

– Gränskontrollerna har också koppling till att stärka tillväxten och näringslivet. Vår potential ligger mycket i att få fler skåningar att arbetspendla till Danmark. Gränskontrollerna gör att vi kan köra färre tåg än vad vi hade kunnat göra annars, vi hade faktiskt kunnat köra fem tåg fler timmen över bron, så de måste verkligen bort.

Kring de här frågorna upplever han ”ofta ett gott samarbete” över partigränserna, och menar att de skånska socialdemokraterna och moderaterna ”brukar vara ganska överens” om vad som är viktigt för Skåne.

– Vi måste verkligen ta en riktigt allvarlig diskussion med regeringen kring de här tre frågorna, gränskontroll, elpriser och infrastruktur. Oavsett hur den ser ut efter valet.