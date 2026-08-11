M i Helsingborg: ”Vi måste våga ta fram näringslivsmark”

Mer näringslivsmark och omställning av gymnasieutbildningar efter företagens behov. Det tänker moderaternas Christian Orsing ordna till om han får fortsätta styra i Helsingborg.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Den här gången går ordet till Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Christian Orsing säger att kommunen redan är inne i det han kallar ”ett massivt åtgärdsprogram” för att förenkla för stadens företagare.

Christian Orsing

– Vi minskar reglerna, vi minskar byråkratin, vi ökar delegationen. Vi har infört en väg in till kommunen för näringslivsservice, allt för att förenkla. Vi har genomgått Svenskt Näringslivs program med vår personal, vi har låtit all vår personal gå utbildningar där det handlar om att möta företag och näringsliv. Och glädjande nog fick vi en rätt ordentlig förbättring i näringslivsrankingen.

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat som publicerades i maj klättrade Helsingborg till plats 103 från plats 129 förra året.

Ni sitter ju vid makten idag. Varför har inte detta gjorts tidigare?

– Jag har varit med och gjort den här resan förr när jag var ordförande i byggnadsnämnden. Då gjorde vi en rejäl förbättring, men sedan är det precis som att man faller tillbaka och hittar ett annat fokusområde. Det kan ibland finnas målkonflikter, att klimatfrågor eller trygghetsfrågan hamnar top of mind. Men vad vi försöker göra är att en gång för alla verkligen på djupet få hela staden att förstå att Helsingborg är en stad byggd av företagare och entreprenörer.

Utöver bemötande och service pekar han på ”klassiska kommunala frågor”.

”Vi måste våga ta fram näringslivsmark och vara beredda att trycka på grön knapp när det gäller bygglov.”

– Vi måste också våga ta fram näringslivsmark, vara beredda att trycka på grön knapp när det gäller bygglov till företag där det allt för ofta problematiseras. För att minska kompetensgapet håller vi på att ställa om och gradera upp industriprogram, hantverksprogram och teknikprogram som ligger närmre företagens faktiska behov.

Det sistnämnda ska bland annat ske tillsammans med övriga skånska kommuner inom ramen för Gymnasiesamverkan Skåne.

– Vi är överens om att vi behöver ställa om gymnasieproduktionen, i lägre grad utifrån vad eleverna söker sig mot och i högre grad introducera vad näringslivet de facto efterfrågar.

Christian Orsing uttrycker precis som de skånska näringslivsföreträdarna frustration över uteblivna infrastruktursatsningar.

– Det är tyvärr Skånes vardag att statliga myndigheter håller tillbaka företagens expansion. Västkustbanan är ett fruktansvärt exempel. 1992 tog man beslut om dubbelspår och vi har inte dubbelspår än. I den senaste etappen, fram till Maria station, gick Helsingborg in med 300 miljoner i medfinansiering och staten kan ändå inte att förmå att komma vidare med den sista lilla etappen fram till Helsingborgs central, säger han och fortsätter:

Utbyggnad av motorväg mest efterfrågad

– När jag träffar näringslivet är motorvägen det de efterfrågar mest. Vi moderater kräver sex filer på motorvägen. Och Helsingborgs främsta roll är ju att visa på Skånes betydelse. Jag har tagit med halva regeringen till Ica-lagret och visat betydelsen av vår region, men också vad som händer om en lastbil välter i fel avfart. Skåne är Sveriges navelsträng. Det är tomt på hyllorna imorgon om infrastrukturen här inte håller.

Elprisområdena tillsammans med en hotande effektbrist i elnätet kallar han ”dubbelsmäll på skånsk arbetsmarknad”. Han nämner arbetet i Region Skåne-ledda Skånes effektkommission, där både Helsingborgs stad och kommunala Öresundskraft ingår, som exempel på en konstruktiv åtgärd.

– Effektkommissionen har lyckats distansera effekttaket genom en rad olika åtgärder där vi har lyckats utverka nya effektmarginaler och i viss mån trimma systemet. Vi kan vara frustrerade men det hjälper inte ibland att bara sitta på bänken och tjura. Vi måste både markera mot Stockholm samtidigt som vi försöker göra något.