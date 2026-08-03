Fler utbildningar i samarbete med näringslivet och en kommunal småföretagarombudsman. Det vill Moderaterna införa om de får fortsätta styra i Lund.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Den här gången går ordet till Rasmus Törnblom, Moderaterna, som styr Lund tillsammans med Socialdemokraterna.

– Företagare i Lund ska mötas av en kommun som är hjälpsam, nyfiken och som vill underlätta. Därför har vi de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete tillsammans med Svenskt Näringsliv, just kopplat till att förbättra vår service, handläggning och bemötande. Vi har kortat ledtider, vi har sänkt och tagit bort avgifter, och vi har ökat dialogen med företagen.

Rasmus Törnblom

Det säger Rasmus Törnblom, kommunalråd för Moderaterna i Lund som sedan 2022 styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna. Nu behöver fler Lundabor komma i arbete, menar han.

– Det behövs fler utbildningar som leder till jobb och egenförsörjning. Förra året startade de första industriutbildningarna som kommunens vuxenutbildning tillsammans med Alfa Laval möjliggjorde. Det vill vi se mer av. Vi vill fortsätta kroka arm med branscherna om sådant som fler industriutbildningar men också andra typer av utbildningar.

Han vill också inrätta en kommunal småföretagarombudsman som ska ”stå på småföretagens sida” och värna deras intressen.

”Ingen småföretagare har startat företag för att betala höga avgifter.”

– Ingen småföretagare har ju startat företag för att betala höga avgifter och ägna sig åt avancerad ordväxling med olika myndigheter. Vi ser överlag att stora företag är mer nöjda än de mindre och det är ofta en resursfråga. Är man ett stort företag har man jurister och personer som kan arbeta med myndighetskontakter. Är man en mindre företagare blir det mer belastande att ägna mycket tid åt processer som kan vara avancerade.

Ni styr ju kommunen idag. Varför är de här sakerna inte redan på plats?

– Jag ser det snarare som en naturlig fortsättning. Om man ska lyfta Lunds företagsklimat så måste man ta det i rätt ända. Vi har börjat med service, bemötande, handläggning och avgifter. Vi har en avsiktsförklaring på plats tillsammans med universitetet och de stora företagen om gemensam strategi för Lunds näringslivsutveckling, allt från talangrekrytering till samarbete mellan branscher, forskning och utveckling, och marknadsföring av själva platsen Lunds kommun.

Rasmus Törnblom är enig med de skånska näringslivsföreträdarna som Rapidus tillfrågat om att elprisområdena borde tas bort, vilket skulle få ner elpriset i Skåne.

Kraftringen dyrast i Sverige

Men i maj visade den så kallade Nils Holgersson-rapporten som varje år granskar bland annat elnätspriserna i Sverige att energibolaget Kraftringen, som äger elnätet i Lund och där Lunds kommun är majoritetsägare, tar ut de högsta elnätsavgifterna i hela Sverige.

– Det är inte en lista Lund ska toppa. Tillsammans med de andra ägarna i Kraftringen har vi från Lunds kommuns sida flaggat upp att vi vill tydliggöra ägardirektivet till att Kraftringen också ska arbeta med prisvärda och konkurrenskraftiga priser på den energi som de säljer till medlemskommunernas invånare.

De näringslivsprofiler som Rapidus kontaktat efterlyser också tidigare och modigare samarbete med innovativa bolag och startups, inte minst från offentlig sektors sida. Rasmus Törnblom säger att han delar uppfattningen ”till hundra procent”.

– Frågan om innovationsmiljön och möjligheterna att både testa men också få kapital till startups är en av de frågorna som vi tillsammans med universitetet och näringslivet har med i den här avsiktsförklaringen vi arbetar efter, säger han och fortsätter:

– Lund är en av Sveriges mest internationella städer med starka innovationsföretag. Samtidigt är Lund inte jättestort. Jag tror att Lund i hög grad skulle kunna bli en testbädd för svenska startups som vill pröva sig på en marknad som är lite mer internationell utan att behöva lämna landet, säger han och fortsätter:

– Lund är också likt Sveriges största städer på många sätt, så även för större företag som funderar på om de skulle vilja vilja in i Sverige skulle Lund i hög grad kunna vara en testbädd.