Dags för revansch, Bioextrax?

Bioextrax har haft en turbulent börsresa. En värdering på 1,4 miljarder kronor vid noteringen 2021 följdes av fall när ett amerikanskt licensavtal gick om intet. Vd Edvard Hall gästar Lejonkulan för att berätta om resan.

Bolaget utvecklar bland annat teknik för att producera PHA, ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart material som kan ersätta fossilbaserad plast i en rad olika tillämpningar.

När bolaget noterades 2021 värderades det till omkring 1,4 miljarder kronor, efter en IPO som tecknades till cirka 780 procent. Sedan gick ett viktigt licensavtal om intet när det amerikanska bolaget Full Cycle Bioplastics försattes i konkurs och Bioextrax aktie föll kraftigt.

I dag har Bioextrax förändrat hur man arbetar med licenspartners, bland annat genom större upfront-betalningar och noggrannare finansiell granskning. Samtidigt har bolaget tecknat nya avtal och arbetar med att skala upp tekniken från dagens tusenlitersreaktorer i Lund till industriell produktion.

Frågan är om Bioextrax den här gången lyckas ta steget från lovande teknik till kommersiellt genombrott.

I ett nytt avsnitt av Lejonkulan möter vi Edvard Hall, vd och medgrundare, som pratar om börsresan, kraschen, tekniken och jakten på Bioextrax stora genombrott.

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