“Samarbetet med M har varit lyckosamt”

Servicen till småföretagarna ska fortsätta förbättras. Kommunala utbildningar ska riktas mot företagens behov. Det utlovar Socialdemokraterna om de får styra Lund även efter valet.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Den här gången går ordet till Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande (S) i Lund som styr kommunen tillsammans med Moderaterna, lyfter fram att kommunen under den innevarande mandatperioden ”jobbat väldigt intensivt” med att förbättra dialogen med företagare. Bland annat genom att delta i ett utvecklingsprogram i regi av Svenskt Näringsliv.

Anders Almgren

– Vi ser att stora företag trivs jättebra och tycker att kommunen är jättebra på service, bemötande och snabba handläggningstider. Men bland mindre bolag är det många som känner sig lite osynliggjorda. Man upplever inte att Lund är mest på tå. Små bolag tycker att kommunens bemötande och service måste förstärkas. Det arbetet har vi intensifierat de senaste två åren och kommit långt med, men det tänker jag mig att det är jätteviktigt att hålla i.

I Lund, med ett stort antal innovativa bolag och startups sprungna ur forskning, är tillgången till riskvilligt kapital en särskild utmaning.

– Det är inte riktigt en kommunal kärnuppgift, men där har vi jobbat tillsammans med Ideon, Medicon Village och en del investeringsbanker för att skapa förutsättningar för bolag i Lund att pitcha sina idéer. Det tror jag vi måste göra ännu mer av.

När det gäller kompetensförsörjningen konstaterar han att det finns få ställen bättre än Lund när det gäller akademiskt utbildad arbetskraft.

– Men det handlar också om andra typer av arbeten. Vi har till exempel utvecklat en variant tillsammans med Alfa Laval så att man utbildas för att bli elektriker inom automation och i industrin. Vi kan vrida den utbildning som kommunen ansvarar för vad gäller vuxenutbildning och gymnasiet ännu mer mot industrins och företagens behov.

Ni styr ju kommunen idag. Varför har det inte redan gjorts mer på de här punkterna?

– Där tror jag att hela Lund kan vara lite självkritiskt. Det är ju ett arbete som borde ha startat tidigare. Men nu är det verkligen igång och vi upplever att vi får ett väldigt positivt gensvar. Lunds stora fokus på innovation och de stora bolagens förutsättningar har gynnat Lund och det har gynnat Sverige. Men nu har vi tillfört mer resurser och blivit betydligt bättre på de övriga bolagen, som kanske är lite mer vanliga i andra kommuner. Samarbetet mellan oss och Moderaterna i mandatperioden har varit väldigt lyckosamt.

Näringslivsprofilerna som Rapidus inhämtat synpunkter från efterfrågar bland annat just mer samarbete med innovativa företag och startups från det offentligas sida. Anders Almgren är i grunden positiv men säger samtidigt att innovationsupphandlingar visat sig lättare sagt än gjort.

– Men jag tror väldigt mycket på idén, att vi tillsammans med företaget hittar samarbeten på kommersiella villkor. Vi har tagit jättestora steg med att jobba mycket mer med innovationsprocesser internt i kommunen. Så mitt bästa svar är att jag tycker det låter bra och vi vill ta betydligt fler sådana här steg, och att vi som organisation är mycket mer mogna nu.

Han är enig med näringslivsprofilerna om att Skåne är styvmoderligt behandlat när det gäller infrastrukturinvesteringar, att den skånska infrastrukturen är avgörande för resten av landet och att indelningen i elprisområden är ”en djup orättvisa”. Han tänker fortsätta att driva frågorna gentemot regeringen, oavsett utgången i valet på riksplanet.

”Min chef är Lundaborna, inte Magdalena Andersson.”

– Min chef är Lundaborna, det är inte Magdalena Andersson, hon är min partiledare. Jag jobbar för alla Lundabor och för att den här platsen ska utvecklas så bra som möjligt.

När det gäller elförsäljningen påpekar han att Lunds kommun i egenskap av största ägare i Kraftringen inte bara ”tar till brösttoner i debatten” utan också agerar.

– Det senaste stora tillskottet på elproduktion i Skåne var när Kraftringen byggde det nya kraftvärmeverket i Örtofta. Nu bygger vi ett andra kraftverk. Vi har investerat jättemycket i utbyggnad av elnätet och nästan fördubblat inmatningspunkterna till Lund. Jag köper mig rätten som företrädare för Lunds kommun att ha en hög svansfrågan i den nationella debatten för jag agerar också med det vi själva har. Det går inte bara att sitta i Staffanstorps kommun och vara kaxig kring vad man tycker om elen, utan man får ju också agera. Vad gör man själv?