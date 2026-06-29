Bropengar viktigast för näringslivet

Efter valet lovar moderaternas Carl Johan Sonesson att Region Skåne fokuserar på två saker: Att skåningarna inte blir lurade på pengar av Stockholm och att öka arbetspendlingen över sundet. Dessutom vill han se ny skånsk kärnkraft.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Först ut i vår sommarserie är Carl Johan Sonesson, moderat och regionsstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Carl Johan Sonesson

För Carl Johan Sonesson blir den viktigaste frågan att Skåne får sin beskärda del av infrastruktursatsningar framöver. Konkret prioriterar han utbyggnad av E6 och södra stambanan, med fyra spår mellan Lund och Hässleholm.

– Nästa mandatperiod kommer Öresundsbron att generera ett överskott. Jag har tillsammans med en del andra lyckats få riksdagen att besluta att från och med 2029 ska det överskottet, nästan 1 miljard om året, användas till infrastruktursatsningar i Öresundsregionen. Då är det viktigt att vi bevakar att vi får de här pengarna utöver det som finns i nationell plan, så att vi får mer infrastruktur än vad vi annars hade fått. Det är det absolut viktigaste för näringslivet, att vi lyckas få pengarna att stanna i Skåne, säger han.

Ta hjälp av Danmark för minskad arbetslöshet

Utöver det vill han bekämpa den skånska arbetslösheten med hjälp av bättre integration av arbetsmarknaden över sundet genom Greater Copenhagen-samarbetet.

– Det är inte bara id-kontrollerna, som vi pratar mycket om, utan även socialförsäkringssystem och pensionssystem som måste harmoniera bättre. De har ju ett starkt behov av arbetskraft och vi har en positiv trend med 23 000 pendlade varje dag, men målsättningen tycker jag ska vara 30 000 pendlare i det korta perspektivet, på tio år. Får vi igång det så kommer vi ha jättestor nytta av Köpenhamn som tillväxtmotor för hela Skåne.

Slopa elprisområdena

Precis som näringslivsprofilerna som Rapidus tillfrågat, se den artikeln här, vill han slopa elprisområdena.

– Moderaterna i Region Skåne vill ha ett elprisområde och det driver vi mot regeringen. Vi kan ju inte ändra elområdena, det behöver man ett riksdagsbeslut på. Vi får lobba tillsammans, och det gör vi också i den här effektkommissionen som vi har i Region Skåne där vi jobbar vi tillsammans med energiaktörerna, Länsstyrelsen och de större kommunerna.

Men det handlar också om tillgången på el, påpekar han. Lösningen på det är en utbyggd produktion.

– Det är viktigt med baskraft och det är jätteviktigt att vi kan få till stånd någon form av kärnkraftsigångsättande i södra Sverige.

Nja till innovationsupphandlingar

Carl Johan Sonesson säger vidare att han är för att regionen anpassar upphandlingar för att underlätta för små och innovativa företag, exempelvis genom att dela upp upphandlingarna i mindre segment. Samtidigt är han inte odelat positiv till innovationsupphandlingar.

– Vi har gjort en del innovationsupphandlingar som vi har dålig erfarenhet av. Du har en dialog om ett behov och sen tar man fram en produkt som kanske inte är testad på marknaden. Ibland har det blivit så att man vunnit en upphandling och sen har det inte blivit något, och så blir det skattepengar i sjön. Det är inte alldeles enkelt på alla områden. Är det en teknisk pryl eller någon maskin så är det ibland bättre att ta något som är beprövat, alltså i en vanlig upphandling.