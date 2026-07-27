”Ge företagare en plats vid bordet”

Alla beslut ska prövas mot hur de påverkar företagsklimatet och näringsidkare ska få en kommunal handläggningsgaranti. Det lovar moderaterna i Malmö om de får styra efter valet.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Den här gången går frågan till ledaren för oppositionen i Malmö stad, Helena Nanne.

Helena Nanne vill att alla kommunala tjänstemän som handlägger företagares ärenden ska genomgå en särskild utbildning i företagandets villkor för att fortsatt få behålla den arbetsuppgiften.

Helena Nanne

”Om kommunen inte levererar i tid innebär det ett tyst godkännande, då får man ett ja.”

– Vi vill också se en handläggningsgaranti som innebär att man på förhand vet hur lång tid det ska ta att få ett tillstånd eller bygglov eller vad det nu än kan vara. Om kommunen inte levererar i tid innebär det ett tyst godkännande, då får man ett ja. Jag tror att det skulle innebära det gick lite snabbare.

Hon utlovar också en översyn för att ”kapa regler som bara ställer till det” för stadens näringsidkare. Och liksom alla kommunala beslut prövas utifrån exempelvis ett barnrättsperspektiv eller miljö- och klimatperspektiv vill hon att de framöver också prövas mot hur de påverkar företagsklimatet.

– Det fattas en massa beslut som inte påverkar företagsklimatet överhuvudtaget, men många beslut gör ju det och då måste det perspektivet vägas in. När stan och polisen samverkar i trygghetsfrågorna måste företagarna få en plats vid bordet, när man planerar utbildning måste företagens behov få vara styrande, säger hon och fortsätter:

– Det betyder inte att man alltid ska göra som näringslivet vill men Malmö har all anledning att anstränga sig för att förbättra företagsklimatet.

Varnar för att vifta bort dålig rankning

Helena Nanne pekar på årets upplaga av Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner där Malmö sjönk från 193:e till 207:e plats. Hon menar att det är en fråga om politiskt ledarskap.

– Dels att man som politisk ledare bryr sig och vidtar de åtgärder som krävs. Det finns en historik av att vifta bort den här typen av rankingar. Jag har svårt att förstå hur det ska kunna bli bättre då, om man inte ens kan se att vi har ett problem här. Dels handlar det om vilka signaler ett politiskt ledarskap skickar hela vägen ner i den kommunala organisationen. Tjänstemän i en kommunal verksamhet lyssnar ju på de politiska styrsignalerna, och då måste ju det vara att företagare är viktiga för vår stad.

Utöver att sätta företagens behov främst vid planering av utbildning vill hon reformera hur kommunen arbetar med ekonomiskt bistånd för att få ner arbetslösheten.

– I Malmö finns en historik av att om man har någon typ av aktivering för Malmöbor som får ekonomiskt bistånd så har det varit storskaliga projekt med kommunala arbetsmarknadsanställningar. Jag skulle mycket hellre se att andra aktörer får komma in, att man jobbar mer småskaligt och träffsäkert. För vissa kan det vara språkutbildning man behöver, för andra kanske en praktikplats. Jobbspår är ett bra exempel där företag som behöver anställa utbildar. Det ska vara företagens behov som står i centrum för vilken typ av insatser vi planerar och erbjuder arbetslösa.

Helena Nanne säger att hon håller med de skånska näringslivsföreträdarna när det gäller elnätet och elprisområdena.

– Jag tror inte att det finns någon skånsk moderat som inte redan är rätt aktiv i de här frågorna i diskussionerna i partiet. Men det är ytterst en nationell fråga som regeringen jobbar med och man utreder ju möjligheten att gå över till färre elprisområden eller gå på ett enda gemensamt elområde. Så det är ju bra. Tillsammans med åtgärder för att också bygga ut produktionen.

Hon håller också med om behovet av fler satsningar på skånsk infrastruktur och lyfter särskilt fram den föreslagna Öresundsmetron som skulle koppla ihop Malmö med Köpenhamn.

– Det är en fråga vi driver hårt mot den nationella politiken och till exempel när det gäller Öresundsmetron så är vi ju enade i Malmö och driver frågan gemensamt. Men sånt här brukar ju mer vara en fråga om geografi än partipolitik.